SON DAKİKA: Katil Semih Çelik'i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı
Son dakika haberi: İstanbul'da önceki gün 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice katledip hayatına son veren Semih Çelik'in babası ifadesinde o caniyi ve olay gününü anlattı. İşte SABAH'ın ulaştığı bilgiler ve babanın anlattıkları. "Odasına girdiğimde insan psikolojisini korkutan şeytana benzer karakalem çizimler gördüm. Semih bu ne dediğim de 'Siz anlamazsınız. Düşünce yapılarımız değişik' diyordu" dedi.
Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:37