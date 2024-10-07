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SON DAKİKA: Katil Semih Çelik'i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı

Son dakika haberi: İstanbul'da önceki gün 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice katledip hayatına son veren Semih Çelik'in babası ifadesinde o caniyi ve olay gününü anlattı. İşte SABAH'ın ulaştığı bilgiler ve babanın anlattıkları. "Odasına girdiğimde insan psikolojisini korkutan şeytana benzer karakalem çizimler gördüm. Semih bu ne dediğim de 'Siz anlamazsınız. Düşünce yapılarımız değişik' diyordu" dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:37
SON DAKİKA: Katil Semih Çelik’i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) katletti.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik’i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik’i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı

ODAYA GİRİNCE BİLGİSAYARINI KAPATIYORDU

Bu vahşet hem sosyal medyada hem kamuoyunda ülkenin gündemine otururken o katille ilgili en detaylı bilgilere SABAH Gazetesi birinci ağızdan elde edilen bilgilerle ulaştı. İşte katilinin babasının anlattıkları ve onun yaşam hikâyesi. Baba A.Ç. verdiği ifadeye şu sözlerle başladı.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik’i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı

"Bir oğlum bir kızım var kayınpederimin evinde oturuyoruz. Pandemiden önce Lise 3'te okuduğu sırada öğretmen çağırıp bize bir arkadaşını söyleyerek 'Ondan uzak dursun' demişti.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik’i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı

O dönemde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu.

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