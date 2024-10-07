SON DAKİKA: Katil Semih Çelik’i babası anlattı: Odasında insanı korkutan şeytani figürler! SABAH tüm detaylara ulaştı

ODAYA GİRİNCE BİLGİSAYARINI KAPATIYORDU



Bu vahşet hem sosyal medyada hem kamuoyunda ülkenin gündemine otururken o katille ilgili en detaylı bilgilere SABAH Gazetesi birinci ağızdan elde edilen bilgilerle ulaştı. İşte katilinin babasının anlattıkları ve onun yaşam hikâyesi. Baba A.Ç. verdiği ifadeye şu sözlerle başladı.



