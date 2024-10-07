Video Yaşam Katil Semih Çelik, surlara çıkıp İkbal'i böyle çağırmış! İşte surlarda o gün yaşananlar | Video
Katil Semih Çelik, surlara çıkıp İkbal'i böyle çağırmış! İşte surlarda o gün yaşananlar | Video

Katil Semih Çelik, surlara çıkıp İkbal'i böyle çağırmış! İşte surlarda o gün yaşananlar | Video

07.10.2024 | 09:13

İstanbul Fatih Surlarında yaşanan vahşetle ilgili genç kızın ve katilin son görüntülerine SABAH ulaştı. Semih Çelik’in tek başına yürüyüp surlara çıktığı arkasından da telefonla konuşarak İkbal Uzuner’in surlara çağırdığı, genç kızın surlara çıktığı ve orada yaklaşık 2 saat kaldıkları öğrenildi. İşte olayı saniye saniye anlatan o görüntüler.

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