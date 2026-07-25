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Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Yeni Parti'sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

Son dakika haberi: Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile ilgili sözleri merak edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin ilk yaptığı açıklamada bomba göndermede bulundu. CHP'yi her fırsatta yolsuzluk ve rüşvetten arındıracağını daha önce verdiği mesajlarla sıklıkla dile getiren Kılıçdaroğlu, "CHP kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." dedi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 15:04
Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

Son dakika haberi... Manisa milletvekili Özgür Özel, dün CHP'den istifa etti. Hemen ardından Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. CHP'den 91 milletvekili Yeni Parti'ye geçerken, 44 vekil ise CHP'de kaldı.

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

'BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI'

Özgür Özel yaptığı ilk açıklamada, "CHP'den ayrılmak kolay bir şey değil ama bazı zorluklar aşılmadan yeni bir yola girilemiyor. Bir başka çare kalmamıştı" dedi. Anadolu Kulübü'nde toplanan Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özel, oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi.

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

"ARINMA ÇOK ŞÜKÜR GERÇEKLEŞTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti içi koltuk kavgası verdiği Özgür Özel'in Yeni Partisi'ne ilişkin 'İstanbul Üye Katılım Töreni'nde yaptığı açıklamada bomba sözler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." dedi.

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Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bizim görevimiz bu. Kim olursa olsun, hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler. Soracağım, soracağım… Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan, derhal partinin dışına çıkacaksın. CHP kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

YENİ PARTİ'DE ŞAİBELİ İSİMLER BAŞROLDE

Yeni Parti'nin kurucuları arasında adları çok sayıda şaibeye karışan isimler yer alıyor. Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler Yeni Parti'de aktif rol alacak. Aziz İhsan Aktaş iddianameside Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.

İBB iddianamesinde adı geçen ve "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak bilinen Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine Yeni Parti'de siyaset yürütecek. Adaylık karşılığı partililerden rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefindeki Veli Ağbaba da Yeni Parti'nin başrol isimlerinden biri olacak.

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ

Yeni Parti'nin kuruluşuyla sonuçlanan bölünme Meclis içi dengeleri de değiştirdi. Yeni Parti, 91 milletvekiliyle ana muhalefet konumuna yükselirken; 44 milletvekili kalan CHP, Meclisteki 5'inci parti konumuna düştü. TBMM'deki güncel sandalye dağılımı şu şekilde:

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

AK Parti: 277
Yeni Parti: 91
DEM Parti: 56
MHP: 46
CHP: 44
İYİ Parti: 29
Yeni Yol: 20
YRP: 4
HÜDA-PAR: 4
TİP: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 1
Bağımsız: 11

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