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Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Yeni Parti'sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti
Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Yeni Parti'sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti
Son dakika haberi: Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile ilgili sözleri merak edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin ilk yaptığı açıklamada bomba göndermede bulundu. CHP'yi her fırsatta yolsuzluk ve rüşvetten arındıracağını daha önce verdiği mesajlarla sıklıkla dile getiren Kılıçdaroğlu, "CHP kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." dedi.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 15:04