Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine bomba gönderme: Arınma çok şükür gerçekleşti

YENİ PARTİ'DE ŞAİBELİ İSİMLER BAŞROLDE

Yeni Parti'nin kurucuları arasında adları çok sayıda şaibeye karışan isimler yer alıyor. Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler Yeni Parti'de aktif rol alacak. Aziz İhsan Aktaş iddianameside Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.

İBB iddianamesinde adı geçen ve "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak bilinen Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine Yeni Parti'de siyaset yürütecek. Adaylık karşılığı partililerden rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefindeki Veli Ağbaba da Yeni Parti'nin başrol isimlerinden biri olacak.