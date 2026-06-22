SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hesap vakti: Aileden rapçi Canbay’a şok suçlama! O isimler birbirine girdi...

SON DAKİKA | Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.