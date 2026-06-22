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SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hesap vakti: Aileden rapçi Canbay'a şok suçlama! O isimler birbirine girdi...
SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hesap vakti: Aileden rapçi Canbay'a şok suçlama! O isimler birbirine girdi...
SON DAKİKA | İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu 7 şüpheli bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda çıkan tartışmadan ailedn rapçi Canbay'a şok bir suçlama geldi.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 12:39