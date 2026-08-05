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SON DAKİKA! Küçükçekmece'de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü
SON DAKİKA! Küçükçekmece'de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü
İstanbul Küçükçekmece'de sabahın ilk ışıklarında tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Yol kenarında bekleyen arızalı İETT otobüsüne arkadan ok gibi saplanan otomobil adeta hurda yığınına dönerken, araçta bulunan 3 kişiden acı haber geldi. Öte yandan kaza görüntüleri de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 14:49