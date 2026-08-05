SON DAKİKA! Küçükçekmece’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobildeki yolcu Gökhan Gaş (35), Nazlı Cesur (28) ve otomobilin sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.