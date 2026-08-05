Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Küçükçekmece'de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

SON DAKİKA! Küçükçekmece'de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de sabahın ilk ışıklarında tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Yol kenarında bekleyen arızalı İETT otobüsüne arkadan ok gibi saplanan otomobil adeta hurda yığınına dönerken, araçta bulunan 3 kişiden acı haber geldi. Öte yandan kaza görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 14:49
SON DAKİKA! Küçükçekmece’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

Olay, Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 BLN 100 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SON DAKİKA! Küçükçekmece’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

Otomobil, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

İŞTE O ANLAR!

Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video

SON DAKİKA! Küçükçekmece’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı 3 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere götürdü.

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SON DAKİKA! Küçükçekmece’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobildeki yolcu Gökhan Gaş (35), Nazlı Cesur (28) ve otomobilin sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SON DAKİKA! Küçükçekmece’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Otomobilin, İETT otobüsüne arkadan çarptığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

SON DAKİKA! Küçükçekmece’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

İETT otobüsünün durduğu ve otomobilin hızla gelip otobüse çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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