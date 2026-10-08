Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: 'Çatır çatır sesler geliyordu...'

SON DAKİKA! Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: "Çatır çatır sesler geliyordu..."

Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ kurtulan vatandaşın 'kentsel dönüşüm' pişmanlığı kan dondurdu. Felaketin göz göre göre geldiğini anlatan bina sakininin sözleri ve binanın çökmeden önceki görüntülerinde ortaya çıkan o korkunç kolon detayı, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Faciadan geriye acı bir "keşke" kaldı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 13:17
SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında yapılmış olup zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi.

SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...

Zemin katı işyeri, üst katlarda bulunan 12 daire ise ikamet olarak kullanıldığı açıklandı. "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık"

KURTARILAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Maltepe'de çöken binada yaşayan vatandaş yaşadıklarını anlattı | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...

"UFAK TEFEK ÇATIR ÇATIR SES DUYUYORDU KOMŞULARIMIZ"

Çöken binadan kurtarılan Gürpınar, "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık, binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" dedi.

SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...

MAHALLE SAKİNİ MİMARDAN DİKKAT ÇEKİCİ TESPİTLER!

Binaya dair tespitlerde bulunan mahallesi sakini Emekli Mimar Emir Tekin, ''2000 yılı öncesi ve sonrası diye bir ayrım olarak koymamız gerekiyor. 1999 depreminden sonra yasayla yapı denetim firmaları kuruldu. Artık bina kontrollü yapılıyor ve bu binalarda hemen hemen hiçbir sorun yok, yani kontrol çok iyi yapılıyor.

SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...

Ben yıkılan binaya 1,5-2 kilometre mesafedeyim. Ama binanın eski fotoğraflarına ve şu anki durumuna baktım. Bina zemin kat üzerine yıkıldı. Dükkan katı bayağı yüksek. 2000 yılı öncesi binalarda da projeye uyumsuzluk var. Yani yapılan bina yerinde yüzde 50 büyütülüyordu. Yıkılan bu binada aynısını yaşadığımız belli.

SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...

Küçük bir arsa, 4 daire üzerine bina kurulmuş. Bu binada 20 dairenin fazla daire ve dükkan var. Bu kadar arasa, 1,50 emsal ile bu yapı olmaz. Bu bina en yüzde 50 büyütülmüştür. Şöyle bir sorun var: Bu binalar dönüştürülemiyor. Bina dönüşsün diye bakanlık yüzde 30 imar artışı veriyor. Yüzde 30 imar artışı bile bugünkü inşaat alanını sağlamıyor'' dedi.

SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...
SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...
SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...
SON DAKİKA! Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: Çatır çatır sesler geliyordu...
#İSTANBUL #MALTEPE