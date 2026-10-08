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SON DAKİKA! Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: 'Çatır çatır sesler geliyordu...'
SON DAKİKA! Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: "Çatır çatır sesler geliyordu..."
Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ kurtulan vatandaşın 'kentsel dönüşüm' pişmanlığı kan dondurdu. Felaketin göz göre göre geldiğini anlatan bina sakininin sözleri ve binanın çökmeden önceki görüntülerinde ortaya çıkan o korkunç kolon detayı, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Faciadan geriye acı bir "keşke" kaldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 13:17