SON DAKİKA! Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Kurtarılan vatandaş o dehşet anlarını anlattı: "Çatır çatır sesler geliyordu..."

Küçük bir arsa, 4 daire üzerine bina kurulmuş. Bu binada 20 dairenin fazla daire ve dükkan var. Bu kadar arasa, 1,50 emsal ile bu yapı olmaz. Bu bina en yüzde 50 büyütülmüştür. Şöyle bir sorun var: Bu binalar dönüştürülemiyor. Bina dönüşsün diye bakanlık yüzde 30 imar artışı veriyor. Yüzde 30 imar artışı bile bugünkü inşaat alanını sağlamıyor'' dedi.