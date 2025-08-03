MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar’da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?

SON DAKİKA: MANİSA DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Manisa Akhisar merkez üssünde saat 06.37'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hemen ardından saat 06.48'de büyüklüğü 3.5 olan bir deprem daha kaydedildi.