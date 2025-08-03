Trend
Galeri
Trend Yaşam
MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar'da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?
MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar'da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?
Manisa deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin farklı bölgelerde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismik grafiklerden hareketle yayımladığı bilgilerle öğreniliyor. Manisa Akhisar merkezli 2 depremin ardından araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 14:22