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MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar'da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?

Manisa deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin farklı bölgelerde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismik grafiklerden hareketle yayımladığı bilgilerle öğreniliyor. Manisa Akhisar merkezli 2 depremin ardından araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 14:22
MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar’da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?

Manisa deprem üst üste 2 kez 3 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti. Sarsıntıyı hissedenler araştırmalarını AFAD'a ve Kandilli'ye yöneltirken depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Akhisar depremine dair bilgiler:

MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar’da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?

SON DAKİKA: MANİSA DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Manisa Akhisar merkez üssünde saat 06.37'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hemen ardından saat 06.48'de büyüklüğü 3.5 olan bir deprem daha kaydedildi.

MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar’da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?

PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

03.08.2025, 06:37:09 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 11.8 km

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PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

8 03.08.2025, 06:48:51 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 7.3 km

MANİSA DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Manisa Akhisar’da deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta?

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