Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Manisa’daki okul saldırısında çarpıcı detaylar! 600 liraya 3 fişek almış: Akran zorbalığı iddiası çöktü!

SON DAKİKA… Manisa’daki okul saldırısında çarpıcı detaylar! 600 liraya 3 fişek almış: Akran zorbalığı iddiası çöktü!

SON DAKİKA… Manisa Turgutlu'da 15 yaşındaki Halil O., av tüfeği ile dehşet saçtı. SABAH 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Şüphelinin annesinden aldığı 600 TL ile 3 fişek temin ettiği, okula yaklaşırken bekçileri fark edince 80, 90 ve 110 metre mesafelerden öğrencilerin bulunduğu yöne rastgele ateş açtığı ortaya çıktı. Saldırı öncesinde telefonunu sıfırlayan şüphelinin, radikal içeriklere ilgi gösterdiği, Christchurch ve Columbine gibi kitlesel saldırıları takip ettiği anlaşıldı. Öte yandan öne sürdüğü "akran zorbalığı" iddiasının ise eğitim kayıtlarıyla tam olarak örtüşmediği ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 12:10