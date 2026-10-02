Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...

SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...

Son dakika haberi: Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Meclis'teki Yeni Yasama Dönemi, iç politika, fon soruşturması ve muhalefete ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Türkiye kabuk değiştiriyor ve normalleşiyor. Siyasetten ekonomiye, spordan sivil topluma her alanda bir arınma ve ayıklanma yaşanıyor." derken, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay'ın Başkan Erdoğan ile görüşmesine de yer verdi.

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 06:31
SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...
SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...
SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...
SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...
SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...
SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...
SON DAKİKA | Mansur Yavaş ve Cemil Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi? CHP ve Yeni Parti farkında değil...
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