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SON DAKİKA | Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa kararının perde arkası: Yeni Parti'ye mi gidecek?
SON DAKİKA | Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa kararının perde arkası: Yeni Parti'ye mi gidecek?
Son dakika haberi: Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa kararı ve arka planda yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Yavaş, hiçbir şey söylemeyen bir aktör olarak muhalefetin aday çıkaramama çaresizliğini bir şansı gibi görebilir ama bu aynı zamanda siyasetin yeniden şekillendiği bir dönemde büyük şanssızlık..." dedi.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 06:55