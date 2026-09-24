SON DAKİKA | Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa kararının perde arkası: Yeni Parti’ye mi gidecek?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi de bu büyük fotoğrafın küçük bir parçası. Çünkü değişimin yönünü belirleyen asıl faktör, Başkan Erdoğan'ın ısrarla dile getirdiği "iç cephe" ekseni ve küresel altüst oluş...

Artık tesadüf mü yoksa planlı mı bilemem ama Yavaş'ı istifaya götüren süreç de Başkan Erdoğan'la görüşmesinden sonra başladı.