Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelden haber alınamadığı açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Kaza sırasında ALSU isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansımış. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 12:10
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

PERSONELLERDEN BİR İZ YOK

ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

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SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

'10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR'

Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür.

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

"GEMİNİN BATTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün (DGM) yaptığı açıklamada "Geminin battığı değerlendiriliyor" açıklaması yaptı.

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

DGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03:26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır. Saat 03:41'de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimize, saat 03:15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını (çatışma) bildirilmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04:10'da bölgeye intikale başlamıştır.

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

"14 DENİZ ARAMA KURTARMA UNSURU, 1 HELİKOPTER BÖLGEDE"

Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir. Olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. 10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir."

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpışmıştı: Alsu gemisinin kaza sonrası manevraları böyle görüntülendi | Video

SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

Öte yandan kaza sırasında ALSU isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansıdı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARMARA DENİZİ #SİLİVRİ