SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde 2 gemi çarpışmıştı: O görüntüler ortaya çıktı! 10 personelden bir iz yok...

SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelden haber alınamadığı açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Kaza sırasında ALSU isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansımış. İşte detaylar...