Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda 'nöbetçi' koruma!

SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda "nöbetçi" koruma!

SON DAKİKA… Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul'da masaj salonu adı altında faaliyet gösteren fuhuş şebekesine yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. İnternet ilanlarıyla ağlarına düşürdükleri kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını fuhşa sürükleyen çetenin, polis baskınından korunmak için "Zello" telsiz uygulamasını kullandığı ortaya çıktı. Çete hiyerarşisinde yer alan şüpheli Kadir Alper Y.'nin ise fuhuş müşterisi olan erkeklerin talep ettiği ev, otel ve adreslere kadınları kendi sevk ve idaresindeki korsan taksiyle taşıdığı bilgisine ulaşıldı. İşte dev operasyonun ayrıntıları…

Batuhan ALTINBAŞ
Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 23.09.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 13:07
SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma!
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İstanbul'da yürütülen kapsamlı asayiş ve örgütlü suçlar soruşturmasında, masaj salonu görünümlü fuhuş merkezlerine darbe indirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fiziki takip tutanakları, mağdur ifadeleri ve dijital materyal incelemeleri neticesinde fuhuş çetesinin tüm kirli çarkı deşifre edildi. 15 şüpheli sorgularının ardından "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık" suçundan tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda "nöbetçi" koruma! | Video

SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma!

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE İŞ İLANI TUZAĞI!

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şebeke liderleri ve salon sahipleri, ilan siteleri ile internet uygulamaları üzerinden "yüksek prim ve yüksek kazanç" vaadiyle iş ilanları yayınladı. Maddi zorluk çeken mağdur kadınları ağlarına düşüren şüphelilerin, görüşmeler sırasında kendi aralarında belirledikleri şifreli kelimelerle fuhuş sistemini anlattıkları belirlendi.

SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma!

Ağa düşürülen mağdurlar arasında ailevi ve maddi imkânsızlıklar yaşayan Berna K. isimli reşit olmayan küçük kız çocuğunun da yer aldığı tespit edildi. Yaşı küçük mağdurun masaj salonunda çalıştırıldığı ve şüphelilerden şikâyetçi olduğu savcılık sevk yazısına yansıdı.

SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma!

POLİS BASKININA KARŞI TELSİZLİ ÖNLEM!

Fuhuş şebekesinin polis takibini ve olası baskınları atlatmak için akılalmaz yöntemlere başvurduğu saptandı. Başakşehir'de şebeke üyelerinin polis baskını ihtimaline karşı anlık ve toplu iletişim kurabilmek amacıyla cep telefonlarına "Zello" isimli telsiz uygulamasını yükledikleri, referansı bulunmayan müşterileri ise kesinlikle içeri almadıkları ortaya çıkarıldı. İşletmelerde uygulanan yasa dışı hizmetlerin ise "Sistem 1", "Sistem 2" ve "Sistem 3" şeklinde kodlandığı kaydedildi.

SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma!

DEPORT EDİLDİ, SAHTE PASAPORTLA KAÇAK GERİ DÖNDÜ!

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise yabancı uyruklu şüpheli Sadokat Tulyaganova oldu. Şüphelinin daha önce yürütülen çalışmalar sırasında sahte kimlikle yakalanarak Türkiye'den sınır dışı edildiği belirlendi. Ancak fuhuş çetesi yöneticilerinden olan Tulyaganova'nın, kirli faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla farklı bir pasaport ve sahte kimlikle ülkeye kaçak yollardan tekrar giriş yaptığı ve eş zamanlı operasyonda sahte pasaportla yeniden yakalandığı tespit edildi.

SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma!

ÖZEL KORSAN TAKSİ İLE KAPIDA "NÖBETÇİ" KORUMA!

Çete hiyerarşisinde yer alan şüpheli Kadir Alper Y.'nin ise fuhuş müşterisi olan erkeklerin talep ettiği ev, otel ve adreslere kadınları kendi sevk ve idaresindeki korsan taksiyle taşıdığı saptandı. Kadınlar adrese girdiğinde aracını kapıda bekleterek sözde "koruma" sağlayan şüphelinin, bu hizmet karşılığında fuhuş gelirinden yüksek miktarlarda pay aldığı ifade edildi.

SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma!

İşletmelerdeki günlük hasılat ve müşteri çetelelerinin ise "kasacı" olarak görev yapan Remziye K. tarafından fotoğraflanarak günlük olarak salon sahibi Uğur A.'ya gönderildiği belgelendi.

#FUHUŞ