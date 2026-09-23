SON DAKİKA… Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda "nöbetçi" koruma!

DEPORT EDİLDİ, SAHTE PASAPORTLA KAÇAK GERİ DÖNDÜ!

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise yabancı uyruklu şüpheli Sadokat Tulyaganova oldu. Şüphelinin daha önce yürütülen çalışmalar sırasında sahte kimlikle yakalanarak Türkiye'den sınır dışı edildiği belirlendi. Ancak fuhuş çetesi yöneticilerinden olan Tulyaganova'nın, kirli faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla farklı bir pasaport ve sahte kimlikle ülkeye kaçak yollardan tekrar giriş yaptığı ve eş zamanlı operasyonda sahte pasaportla yeniden yakalandığı tespit edildi.