SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi.

FETÖ'YE 210 MİLYONLUK FİNANSMAN

MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten ve ortakları Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Hakan Çiçek ile mahrem imamlardan oluşan AGMLAB, MRD ve Barış Ata isimli bilişim şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı. Bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon TL finansman sağladığı belirlendi. Yazılımlarda AUDIT log kayıtlarının tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı.