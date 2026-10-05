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SON DAKİKA | MASAK'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı: 'Admin' sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi
SON DAKİKA | MASAK'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı: 'Admin' sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı casusluk soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesindeki Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ile en stratejik veri tabanlarına yönelik düzenlenen organize casusluk ve veri sabotajının kan donduran detayları ortaya çıktı. Yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında; eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 05.10.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:20