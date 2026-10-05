Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | MASAK'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı: 'Admin' sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

SON DAKİKA | MASAK'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı: 'Admin' sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı casusluk soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesindeki Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ile en stratejik veri tabanlarına yönelik düzenlenen organize casusluk ve veri sabotajının kan donduran detayları ortaya çıktı. Yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında; eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 05.10.2026 07:18 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:20
SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

Son dakika... Soruşturmanın en kritik figurlerinden biri olan eski MASAK İstatistikçisi Eda Aydoğan hakkındaki tespitler adli dosyada geniş yer buldu. Aydoğan'ın, kurumda hiçbir idari yetkisi bulunmamasına rağmen 2016-2019 yılları arasında Oracle Exadata veri tabanına tüm verileri görüp değiştirebilen tam yetkili 'ADMIN' sıfatıyla erişim sağladığı saptandı.

SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

Aydoğan'ın, MASAK'ta görevlendirilen örgüt bağlantılı bilişim çalışanı ile şüpheli para transferlerinin bulunduğu belirlendi. Adli dosyaya giren bir tanık beyanında Aydoğan; 2013 KPSS sınavından iki gün önce kaldıkları FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirerek şüphelilere yemin ettiren kişi olarak teşhis edildi.

SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA CUMHURBAŞKANI'NA USULSÜZ SORGU

Soruşturmanın odağındaki bir diğer vahim tespit ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) koruma sistemine yapılan müdahale oldu.

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SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

Siyasi kişilerin mali verileri sorgulandığında üst amirlere otomatik e-posta gönderen güvenlik mekanizması, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra, 2 Eylül 2016 tarihinde sessizce devre dışı bırakıldı.

SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

KALDIRAN İNÖNÜ AKGÜN ALP'Tİ

Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında EMİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldığı belgelendi.

SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi.

FETÖ'YE 210 MİLYONLUK FİNANSMAN

MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten ve ortakları Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Hakan Çiçek ile mahrem imamlardan oluşan AGMLAB, MRD ve Barış Ata isimli bilişim şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı. Bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon TL finansman sağladığı belirlendi. Yazılımlarda AUDIT log kayıtlarının tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı.

SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

KASITLI YAPILMADI SAVUNMASI

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK Başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddetti.

SON DAKİKA | MASAK’taki FETÖ’cü casus soru hırsızı çıktı: ’Admin’ sıfatıyla erişim sağlandığı tespit edildi

Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın T.C. kimlik numarasının çıkmasına ilişkin savunma yapan Osman Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını ileri sürdü.

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