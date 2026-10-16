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SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’
SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’
SON DAKİKA… Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. İlknur Düzgün ilk eşi Mehmet Çabuk'un ikinci eşi tarafından öldürüldüğünü itiraf etmişti. İlknur ve kayınvalidesi gözaltına alınırken cezaevindeki ikinci eş İbrahim Düzgün cinayeti itiraf etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:59