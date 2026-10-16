Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

SON DAKİKA… Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. İlknur Düzgün ilk eşi Mehmet Çabuk'un ikinci eşi tarafından öldürüldüğünü itiraf etmişti. İlknur ve kayınvalidesi gözaltına alınırken cezaevindeki ikinci eş İbrahim Düzgün cinayeti itiraf etti. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:59
SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 2016 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Çabuk'un kaybı ele alındı. Ağabeyini bulmak için programa başvuran Aynur Çabuk, Mehmet'in eski eşi İlknur Düzgün hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

Canlı yayında İlknur'un itiraf gibi açıklamalarının ardından kayınvalidesi ile beraber gözaltına alındı. Cezaevindeki ikinci eş İbrahim Düzgün cinayeti itiraf etti.

SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

"MEHMET'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN EMİNİM"

Canlı yayında Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan İlknur Düzgün, Mehmet ile İbrahim'in birlikte evden çıktıklarını, İbrahim'in geri döndüğünü ancak Mehmet'in bir daha gelmediğini anlattı.

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SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

Müge Anlı'nın "Mehmet öldürüldü mü?" sorusu üzerine İlknur'un, "Mehmet'in öldürüldüğünden eminim, başka seçenek yok" sözlerini kullanması dikkat çekti. Ancak Mehmet'in başına ne geldiği ve kayboluşuyla ilgili iddiaların doğruluğu henüz kesinleşmedi.

SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

GİZLİ TANIĞIN İŞARET ETTİĞİ YERE GÖMMÜŞ

Dosyaya ilişkin bir başka çarpıcı iddia ise evin arka tarafında yapıldığı öne sürülen kazı çalışması ve dökülen betonla ilgili oldu. 14 Ekim tarihli yayına telefonla bağlanan bir kişi, İlknur ve ailesini yakından tanıdığını belirterek evin arka tarafında kazı yapıldığını ve beton döküldüğünü iddia edilmişti. Hatta kokuyu gizlemek için domuz besledikleri öne sürülmüştü.

SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

'ÖLDÜRÜP EVİMİN BAHÇESİNE GÖMDÜM'

İbrahim Düzgün, ifadesinde Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Düzgün, olayın yaşandığı güne ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye'ye götürdüm, aramızda tartışma geçti. Başına sert bir cisimle vurarak öldürdüm, evin bahçesine gömdüm."

SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

Bu itirafın ardından Mehmet Çabuk'un cenazesine ulaşmak için harekete geçildi. Gizli tanığın daha önce işaret ettiği bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MÜGE ANLI #OSMANİYE