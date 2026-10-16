SON DAKİKA… Mehmet Çabuk dosyasında flaş gelişme! Katil cinayeti itiraf etti: ‘Öldürüp cesedi evimin bahçesine gömdüm’

GİZLİ TANIĞIN İŞARET ETTİĞİ YERE GÖMMÜŞ

Dosyaya ilişkin bir başka çarpıcı iddia ise evin arka tarafında yapıldığı öne sürülen kazı çalışması ve dökülen betonla ilgili oldu. 14 Ekim tarihli yayına telefonla bağlanan bir kişi, İlknur ve ailesini yakından tanıdığını belirterek evin arka tarafında kazı yapıldığını ve beton döküldüğünü iddia edilmişti. Hatta kokuyu gizlemek için domuz besledikleri öne sürülmüştü.