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SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek
SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek
SON DAKİKA… Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji'nin sarı kodlu alarm verdiği İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini artırdı.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 13:01