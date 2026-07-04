SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

12 SAAT BOYUNCA DEVAM EDECEK

İstanbul'da da sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak etkili olmaya başladı. Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yağışların kent genelinde saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor