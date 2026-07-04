Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

SON DAKİKA… Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji'nin sarı kodlu alarm verdiği İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini artırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 13:01
SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde caddeler su içinde kaldı. Ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Pazar esnafı zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından, kentte sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış bağladı.

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

Meteorolojik verilere göre, yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul sağanak yağmur: Caddeler su içinde kaldı, pazar esnafı zor anlar yaşadı | Video

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SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

12 SAAT BOYUNCA DEVAM EDECEK

İstanbul'da da sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak etkili olmaya başladı. Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yağışların kent genelinde saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, PAZAR ESNAFI ZOR ANLAR YAŞADI

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde caddede kanalizasyon borusu patladı. Cadde su içinde kaldı. Sultangazi, Esenler'de bazı sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kağıthane'de semt pazarında cadde göle döndü. Esnaf zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine irfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek

Beşiktaş'ta sağanak yağışın etkisiyle cadde üzerinde oluşan yoğun su akışı nedeniyle zor anlar yaşayan kadın, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek
SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek
SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek
SON DAKİKA… Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul’u süper hücre vurdu: 12 saat boyunca devam edecek
#TÜRKİYE #İSTANBUL #METEOROLOJİ