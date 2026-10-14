Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul'da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul'da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışla birlikte sabah saatlerinde ulaşımda aksama ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekerek, İstanbul'da özellikle bazı noktaların su birikmesi açısından hassas olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 20:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 20:44
SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Son dakika haberleri: İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak yağışın ardından Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Gün içinde kaydedilen 104 milimetrelik yağışın toprağın su tutma kapasitesini büyük ölçüde doldurduğunu belirten Kadıoğlu, yağış miktarı azalsa bile sel ve su baskını riskinin devam edebileceğini vurguladı.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

"YÜZEY AKIŞINA DÖNÜŞME İHTİMALİ ARTTI"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, toprağın suya doyması nedeniyle yeni yağışların yüzey akışına dönüşme ihtimalinin arttığını belirtti. Kadıoğlu'na göre, 14 Ekim'de kaydedilen 104 milimetrelik yağışın ardından 15 Ekim'de düşebilecek 15-20 milimetrelik yağmur bile kuru zeminde 40-50 milimetrelik yağışın oluşturacağı yüzey akışına yakın bir etki yaratabilir.

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SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Bu nedenle olası su baskınlarının yalnızca ertesi gün beklenen yağış miktarına göre değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, iki gün boyunca gerçekleşen yağışların birleşik etkisinin dikkate alınmasını istedi.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

İSTANBUL'DA 3 KRİTİK NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Şiddetli yağış nedeniyle taşan rögarlar, çamur ve yapraklarla tıkanan mazgallar ile su dolan alt geçitlerin yeni yağışlarla birlikte yeniden sorun oluşturabileceğine işaret eden Kadıoğlu, gece boyunca tahliye edilemeyen suların sabah saatlerinde yeniden birikmelere yol açabileceğini belirtti.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Özellikle Büyükdere Caddesi, TEM bağlantı yolları ve Ayazağa yönündeki çukur kesimlerin su birikmesi açısından hassas noktalar olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

YOĞUN YAĞIŞ AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DE ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

Kadıoğlu, yoğun yağışların yalnızca su baskınlarına değil, ağaç devrilmelerine de zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Islanan toprağın ağaç köklerinin tutunma gücünü zayıflattığını belirten Kadıoğlu, saatte 60 kilometreye yaklaşan rüzgar hamlelerinin de etkisiyle daha önce zorlanmış ağaçların devrilme riskinin artabileceğini kaydetti.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Kampüslerdeki ağaçlı yollar, otopark çevreleri ve yayaların yoğun kullandığı güzergahların bu açıdan kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

SABAH TRAFİĞİ İÇİN BU SAATLERE DİKKAT: TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, gece yarısı ile sabah 07.00 arasında beklenen yağışın özellikle işe gidiş saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Gece boyunca biriken yağmur sularının 07.00-09.30 saatleri arasında trafiğe çıkan sürücüler için tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Kadıoğlu, yağışın hafiflemesinin yolların güvenli olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...

Kadıoğlu, önceki gün yaşanan aksamaların ardından ulaşım sisteminin henüz tamamen normale dönmemiş olmasının da sabah saatlerindeki gecikmeleri artırabileceğini belirtti.

SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul’da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #SAĞANAK #HAVA DURUMU