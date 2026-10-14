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SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul'da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...
SON DAKİKA | Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu iki riske dikkat çekti! İstanbul'da bu noktalara dikkat: 15 milimetrelik yağış bile...
Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışla birlikte sabah saatlerinde ulaşımda aksama ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekerek, İstanbul'da özellikle bazı noktaların su birikmesi açısından hassas olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.10.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 20:44