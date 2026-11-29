Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kar, sağanak, fırtına kapıda: O iller beyaza bürünecek

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kar, sağanak, fırtına kapıda: O iller beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar, kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan, MGM'nin internet sitesinde yer alan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta birçok ilde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Peki hangi iller için sarı kodlu yapıldı? Hangi şehirlerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.11.2026 18:13