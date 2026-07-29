SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

SON DAKİKA… Hava sıcaklıklarının ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri peş peşe geldi. Bu sabah saatlerinde Muğla ve Antalya'daki ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Muğla'da rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yerleşim bölgelerine kadar ilerledi. Vatandaşlar tahliye edilirken, Seydikemer-Korkuteli kara yolunun kapatıldığı belirtildi. Öte yandan alevlerin yaklaştığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tahliye edilmesine karar verildi. 5 yangın söndürme uçağı, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personel alevlere karşı mücadele ediyor. İşte bölgeden sıcak bilgiler…