Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya'da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya'da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

SON DAKİKA… Hava sıcaklıklarının ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri peş peşe geldi. Bu sabah saatlerinde Muğla ve Antalya'daki ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Muğla'da rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yerleşim bölgelerine kadar ilerledi. Vatandaşlar tahliye edilirken, Seydikemer-Korkuteli kara yolunun kapatıldığı belirtildi. Öte yandan alevlerin yaklaştığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tahliye edilmesine karar verildi. 5 yangın söndürme uçağı, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personel alevlere karşı mücadele ediyor. İşte bölgeden sıcak bilgiler…

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 15:39
SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı orman yangını çıktı. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

155 TEKNİK PERSONEL İLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale etti.

Antalya'daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

KUMLUCA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor. Çıkan orman yangını nedeniyle Kemer- Kumluca D400 karayolu trafiğe kapatıldı.

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SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

KUMLUCA'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Kumluca ilçesinde, artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlere 4 gün süreyle yasak getirildi. Kumluca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları, sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamaları istenilen açıklamada, en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine işaret edildi.

Şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi. Öte yandan, ilçede camilerden okunan sela ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara ormanlık alanlara girmemeleri ve orman yakınlarında yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangını kontrol altına almak için 5 yangın söndürme uçağı, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personel görev yapıyor.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

"ALEVLERLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

2 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Seydikemer-Korkuteli kara yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

"HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR"

Seydikemer Devlet Hastanesi, alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla tahliye ediliyor. Hastanedeki hastalar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.

SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!
SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!
SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!
SON DAKİKA… Muğla’da ve Antalya’da orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi: Karayolu trafiğe kapatıldı!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MUĞLA #SEYDİKEMER