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SON DAKİKA! Narin Güran davasında flaş gelişme! Mahkeme 4 maddede sıraladı: İşte sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi ortaya çıktı. Mahkeme tutukluluğa devam gerekçesinde kuvvetli suç şüphesini gösterir bilirkişi raporları, kriminal raporları, sanık beyanları ve baz verileri gibi somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması ve kanunda öngörülen cezanın alt sınırını dikkate alarak tutukluluk devam kararı verdi. Kararda tutuklu sanık ifadelerinin çelişkileri ve güvenilmezliğine dikkat çekildi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 10.11.2024 20:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:40
SON DAKİKA! Narin Güran davasında flaş gelişme! Mahkeme 4 maddede sıraladı: İşte sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıklamıştı.

SON DAKİKA! Narin Güran davasında flaş gelişme! Mahkeme 4 maddede sıraladı: İşte sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi

Mahkeme, davanın tutuklu sanıkları; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

SON DAKİKA! Narin Güran davasında flaş gelişme! Mahkeme 4 maddede sıraladı: İşte sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi

Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluklarına devam kararı verdi.

SON DAKİKA! Narin Güran davasında flaş gelişme! Mahkeme 4 maddede sıraladı: İşte sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi

Mahkeme duruşma zaptında tutukluluğa devam gerekçesi ise sanık ifadelerinin güvenilmez olduğunu gözler önüne serdi.

SON DAKİKA! Narin Güran davasında flaş gelişme! Mahkeme 4 maddede sıraladı: İşte sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"

Mahkeme tutukluluk devam gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

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