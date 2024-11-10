SON DAKİKA! Narin Güran davasında flaş gelişme! Mahkeme 4 maddede sıraladı: İşte sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi ortaya çıktı. Mahkeme tutukluluğa devam gerekçesinde kuvvetli suç şüphesini gösterir bilirkişi raporları, kriminal raporları, sanık beyanları ve baz verileri gibi somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması ve kanunda öngörülen cezanın alt sınırını dikkate alarak tutukluluk devam kararı verdi. Kararda tutuklu sanık ifadelerinin çelişkileri ve güvenilmezliğine dikkat çekildi.