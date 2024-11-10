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Narin'in babası Arif Güran A Haber'de!

Narin'in babası Arif Güran A Haber'de! "Kızımı Nevzat katletti!" | Video

10.11.2024 | 15:00

Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sonrası baba Arif Güran, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Arif Güran, mahkeme salonunda yaşananlara ilişkin, "Nevzat hariç herkes ağladı. Duruşma salonunda robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti" dedi.

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