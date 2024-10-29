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SON DAKİKA: Narin Güran'ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da öldürülen Narin evladıydı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetle ilgili ilk duruşmanın görülmesine günler kala Narin'in ağabeyi Baran Güran, sosyal medyada art arda tutuklu annesi, kardeşi ve Narin ile ilgili paylaşımlar yaptı ve çok geçmeden 45 dakika içinde hepsini sildi. Kritik duruşma öncesi sessizliğini bozan ağabey Baran Güran, katıldığı bir programda Narin'in katilinin kim olduğuna dair tahminini paylaştı. İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:10
SON DAKİKA: Narin Güran’ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

ANNE, AĞABEY VE AMCA DAHİL 12 TUTUKLU VAR

Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katiller kim hala bulunamadı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

İLK DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

22 KİŞİ HAKKINDA "ZORLA GETİRME" KARARI

İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü aile üyelerinin dakika dakika nerede olduğunu tespit ederken gözler Narin'in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran'daydı.

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