SON DAKİKA: Narin Güran'ı kim öldürdü? Ağabey Baran Güran ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da öldürülen Narin evladıydı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetle ilgili ilk duruşmanın görülmesine günler kala Narin'in ağabeyi Baran Güran, sosyal medyada art arda tutuklu annesi, kardeşi ve Narin ile ilgili paylaşımlar yaptı ve çok geçmeden 45 dakika içinde hepsini sildi. Kritik duruşma öncesi sessizliğini bozan ağabey Baran Güran, katıldığı bir programda Narin'in katilinin kim olduğuna dair tahminini paylaştı. İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...