Narin Güran'ın abisi atv'ye konuştu! Esrarengiz paylaşımlar ne anlama geliyor?
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın abisi Baran Güran yaptığı esrarengiz paylaşımların ardından atv'ye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
01:08
İzmir'de polisin öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 29.10.2024 | 11:28
02:32
Antalya'da genç kızı yola savuran kaza kamerada 29.10.2024 | 10:57
00:45
Alişan'ın eşi Buse Varol'da Dubai çikolatası akımına uydu 29.10.2024 | 10:48
03:34
01:36
Hatay'da motosikletle gelen kundakçı 3.denemede iş yerini böyle ateşe verdi 29.10.2024 | 09:44
00:20
00:57
Bergüzar Korel'e kızı Leyla'dan gülümseten cevap! 29.10.2024 | 08:46
00:37
Mersin Tarsus'ta bir kadının parmağı blendere sıkıştı 28.10.2024 | 20:10
01:30
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı 28.10.2024 | 17:05
00:43
00:37
00:17
Diyarbakır’da sokak köpeğinin çocuğu kovaladığı anlar kamerada 28.10.2024 | 14:36
00:21
KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire tutuklandı 28.10.2024 | 13:56
02:19
İstanbul'da dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler kamerada 28.10.2024 | 13:28
01:11
Marmarisli öğrencilerden deniz çayırı farkındalığı 28.10.2024 | 12:43
00:12
İzmit'te kamyon dere yatağına uçtu 28.10.2024 | 12:41
00:54
Konya'da bebeğin balkondan düşme anı kamerada! 28.10.2024 | 11:49
00:09
Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı 28.10.2024 | 10:42
00:52
İstanbul Kağıthane'deki bıçakla iki kardeşi taciz eden sapık kamerada! 28.10.2024 | 10:26