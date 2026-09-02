SON DAKİKA! Nepal’deki sel faciası havadan görüntülendi! İşte 1114 kişinin öldüğü felaketten korkunç kareler…

"EŞİMİ ELİMDEN ALDI" HAYATTA KALANLARIN ANLATTIĞI DEHŞET DAKİKALARI

Felaketi yaşayanların anlattıkları olayın ne kadar ani geliştiğini gözler önüne seriyor. Hastanede tedavi gören 68 yaşındaki Keshav Prasad Baral, kendilerine doğru gelen devasa bir çamur akıntısı gördüğünü, yaklaştıkça akıntının daha da yükseldiğini anlattı. Çamurun evlerine girdiğini fark edince eşinin elinden tutup onu terasa çıkarmaya çalıştığını ancak akıntının eşini alıp götürdüğünü aktardı. Yaralılardan bir diğeri ise bir mango ağacına tutunarak hayatta kalabildiğini söyledi.