SON DAKİKA! Nepal’deki sel faciası havadan görüntülendi! İşte 1114 kişinin öldüğü felaketten korkunç kareler…

Nepal'de 26 Ağustos'ta başlayan ve sismografların bile ilk başta "deprem" sandığı felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. 5 bin metreden kopan dev buzul kütlesinin saniyeler içinde haritadan sildiği köylerde can kaybı 1114'e ulaşırken, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 4 bin kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan facianın ardında bıraktığı kan donduran kareler havadan görüntülendi. İşte 97 yaşındaki bir kadının mucize kurtuluşundan yürek burkan morg sahnelerine, Nepal felaketinin başından sonuna tüm perde arkası...