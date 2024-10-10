Son dakika: Öldü sanılan Halit Bayşu Musalla taşında dirilmişti! Cemaat tabutu açtı: İşte o görüntüler!
İstanbul Fatih Balat mahallesinde KOAH tedavisi gördüğü özel hastanede öldü diye morga kaldırılıp tabuta konulan 80 yaşındaki Halit Bayşu musalla taşında yeniden canlanınca camiye ambulans çağrılmıştı. Cami'de kılınan cenaze namazı esnasında yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cemaatin tabutun kapağını açtığı anlar görülüyor. Ayrıca gelen ekiplerin yaşlı adamı ambulansa kaldırdığı anların görüntüsü yer alıyor.
Giriş Tarihi: 10.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:13