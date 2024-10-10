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Son dakika: Öldü sanılan Halit Bayşu Musalla taşında dirilmişti! Cemaat tabutu açtı: İşte o görüntüler!

İstanbul Fatih Balat mahallesinde KOAH tedavisi gördüğü özel hastanede öldü diye morga kaldırılıp tabuta konulan 80 yaşındaki Halit Bayşu musalla taşında yeniden canlanınca camiye ambulans çağrılmıştı. Cami'de kılınan cenaze namazı esnasında yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cemaatin tabutun kapağını açtığı anlar görülüyor. Ayrıca gelen ekiplerin yaşlı adamı ambulansa kaldırdığı anların görüntüsü yer alıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 10.10.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:13
Son dakika: Öldü sanılan Halit Bayşu Musalla taşında dirilmişti! Cemaat tabutu açtı: İşte o görüntüler!

Son dakika... Akıllara durgunluk veren olay Fatih Balat'ta bugün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 80 yaşındaki Halit Bayşu için hastane öldü raporu verildi.

Son dakika: Öldü sanılan Halit Bayşu Musalla taşında dirilmişti! Cemaat tabutu açtı: İşte o görüntüler!

TABUTTAN SESLER GELDİ!

Aileye teslim edilen Bayşu'nun cenazesi öldü denilerek Balat Hekim Çelebi Sokakta bulunan Haci İlyas Yatağan Camisine getirildi ve musalla taşına konuldu.

Son dakika: Öldü sanılan Halit Bayşu Musalla taşında dirilmişti! Cemaat tabutu açtı: İşte o görüntüler!

Tabutunun başına gelen yakınları sarılıp ağladıkları sırada Halit Bayşu'nun tabutundan sesler gelince tabut açıldı ve Bayşu'nun hareket ettiği görüldü.

Öldü sanılan adam Musalla taşında dirilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika: Öldü sanılan Halit Bayşu Musalla taşında dirilmişti! Cemaat tabutu açtı: İşte o görüntüler!

AMBULANS VE POLİS SEVK EDİLDİ

Ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri Bayşu'nun yaşadığını görünce hastaneye kaldırdılar. Görgü tanıkları polise verdiği bilgide, "Hırıltı sesi duyduk. Ambulans geldi. Açtı. Adama kalp mesajı yaptılar. Sonra hastaneye götürdüler. Yaşıyordu." dedi.

Son dakika: Öldü sanılan Halit Bayşu Musalla taşında dirilmişti! Cemaat tabutu açtı: İşte o görüntüler!

Hastaneye kaldırılan Bayşu ikinci kez yapılan müdahale sonrası hayatını kaybetti. Bayşu ikinci kez getirildiği camii de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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