Öldü sanılan adam Musalla taşında dirilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Fatih Balat mahalesinde KOAH tedavisi gördüğü özel hastanede öldü diye morga kaldırılıp tabuta konulan 80 yaşındaki Halit Baysu musalla taşında yeniden canlanınca camiye ambulans çağrılmıştı. Camide kılınan cenaze namazı esnasında yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cemaatin tabutun kapağını açtığı anlar görülüyor. Ayrıca gelen ekiplerin yaşlı adamı ambulansa kaldırdığı anların görüntüsü yer alıyor.
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