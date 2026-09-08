SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

SON DAKİKA… SABAH, organize suç çetelerine yönelik operasyonların çarpıcı bilançosuna ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden sürerken, 2026 yılının ilk 8 ayında 557 suç örgütüne bin 568 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 6 bin 916 şüpheli tutuklandı. Çetelerin yalnızca saha faaliyetleri değil, finans kaynakları da hedef alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 148 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğu açıklandı. İşte detaylar…