Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

SON DAKİKA… SABAH, organize suç çetelerine yönelik operasyonların çarpıcı bilançosuna ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden sürerken, 2026 yılının ilk 8 ayında 557 suç örgütüne bin 568 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 6 bin 916 şüpheli tutuklandı. Çetelerin yalnızca saha faaliyetleri değil, finans kaynakları da hedef alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 148 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğu açıklandı. İşte detaylar…

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:15
SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!
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Organize suç örgütlerine yönelik mücadele tüm hızıyla devam ederken, SABAH operasyonlara ilişkin dikkat çeken verilere ulaştı.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

8 AYDA 557 SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürerken, 2026 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde ilk 557 suç örgütüne bin 568 operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

Operasyonlar kapsamında 6 bin 916 şüpheli tutuklandı. Operasyonların hem sayısında hem de kapsamındaki artış dikkat çekti.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

2025'İN 12 AYLIK OPERASYON SAYISINA 8 AYDA YAKLAŞILDI

2025 yılının tamamında 652 organize suç örgütüne yönelik bin 730 operasyon gerçekleştirilmişti. 2026'nın henüz ilk 8 ayında düzenlenen bin 568 operasyonla, geçen yılın 12 aylık toplamına yaklaşıldı. Güvenlik birimleri, operasyonlarla organize suç örgütlerinin faaliyet alanlarını daraltırken, örgütlerin hareket kabiliyetlerini kırmaya ve suç bağlantılarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara da ağırlık verdi.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

148 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Organize suç örgütleriyle mücadelede yalnızca örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonlar değil, çetelerin suç gelirlerine de odaklanıldı. Örgütlerin finansal gücünü ortadan kaldırmak amacıyla araç, gayrimenkul ve ticari işletmelere yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik operasyonlarda da dikkat çeken bir bilanço ortaya çıktı. Bu kapsamda el konulan mal varlıklarının toplam değeri 2023 yılında 39 milyar lira, 2024 yılında 21 milyar lira, 2025 yılında ise 97 milyar lira olarak gerçekleşti. 2026 yılının henüz ilk 8 ayında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 148 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

HEDEF 2026 SONU

SABAH'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, organize suç örgütlerinin hem sahadaki faaliyetleri hem de finansal kaynakları hedef alınmaya devam ediyor.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

Güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, 2026 yılı sonuna kadar organize suç örgütlerinin eylem yapamaz hâle getirilmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!
SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #SABAH