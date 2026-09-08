SON DAKİKA… Organize suç örgütlerinin finansman ayağına darbe! 557 çeteye bin 568 operasyon: 148 milyar TL ele geçirildi!

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik operasyonlarda da dikkat çeken bir bilanço ortaya çıktı. Bu kapsamda el konulan mal varlıklarının toplam değeri 2023 yılında 39 milyar lira, 2024 yılında 21 milyar lira, 2025 yılında ise 97 milyar lira olarak gerçekleşti. 2026 yılının henüz ilk 8 ayında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 148 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.