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SON DAKİKA... Oyuncak 11 yaşındaki Furkan'ın elinde patladı: Ailesi suç duyurusunda bulundu!
SON DAKİKA... Oyuncak 11 yaşındaki Furkan'ın elinde patladı: Ailesi suç duyurusunda bulundu!
Ankara'da alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağı elinde patlayan Furkan Seçkin'in (11) cildinde 2'nci derece yanık ve kızarıklık oluştu. Aile, ürünün tedarikinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerde sorumluların belirlenip, haklarında 'Taksirle yaralama' suçundan dava açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 28.09.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 14:44