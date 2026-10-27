Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden 'uyuşturucu' savunması: 'Tokalaşırken bulaştı'

SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden 'uyuşturucu' savunması: "Tokalaşırken bulaştı"

Son dakika haberleri...Fenerbahçe eski yöneticisi iş insanı Sadettin Saran ve ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 10 yıl hapis istemiyle yargılandığı uyuşturucu davasında ilk duruşma görüldü. Saran'ın pozitif çıkan uyuşturucu testi için yaptığı "tokalaşma" savunması ve şifreli WhatsApp mesajlarına getirdiği "açıklaması zor geyikler" açıklaması gündeme damga vurdu. Davadaki Okan Buruk detayı ise merak uyandırdı.

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Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 16:20
SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame düzenlendi. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan ikilinin, telefonlarından uyuşturucu içerikli yazışmaları çıktı. İddianamede, Saran ile Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep ediliyor.

SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

SADETTİN SARAN HAKİM KARŞISINDA

Saran ve Cebeci'nin yargılaması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya Sadettin Saran ve avukatları katıldı. Ela Rümeysa Cebeci ise katılım sağlamadı. Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.

SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

SAVUNMA YAPTI

Sadettin Saran savunmasında "Ben ne bahsedilen maddeyi ne yetiştirdim, ne kimseye verdim, ne satışını yaptım. Arada geçen WhatsApp konuşmaları tamamı Ela Hanım ile aramızda geçen duygusal ilişki sürecinde izlediğimiz bir filmle ilgili geyik yapıldı. Assos'ta bahçede yapılan aramada bir şey bulunamadı. Ne satış yaptım ne yetiştirmesini yaptım. Bahçemde evimde hiçbir şey bulunamadı. Hayatımın en utanç verici günlerinden biriydi. Ben bir devlet memuru çocuğuyum. Kardeşlerime örnek olmaya çalıştım. 25 senede 28 tane spor salonu yaptırdım. 8 tane okul yaptırdım. 750 bin çocuk kullanıyor okulları ve spor salonlarını. Devletime seve seve bağışladım. Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim" dedi.

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SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

UYUŞTURUCUYA TOKALAŞMA SAVUNMASI

Saran savunmasının devamında "Evdeki kadını aradım 'alüminyum folyo içinde bir şey varmış bu ne' dedim. Evdeki kadın, arılar geliyormuş kahve koymuş içine. Öyle ya da böyle ben akıllı bir insanım. Bir suç işlemiş olsam bu kadar aleni yazışmasını yapmazdım" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı, Saran'a saç örneğinde uyuşturucu tespit edildiğini söyleyerek soru sordu. Saran "Bunun bulaş olma ihtimali olduğunu iddia ettik. Ben seçim döneminde çok tokalaşırım. Bununla ilgili makaleler de var" yanıtını verdi.

Sadettin Saran hakim karşısında! Uyuşturucu savunması şoke etti: "Tokalaşırken bulaştı" | Video

SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

"GEYİK MUHABBETİ"

Mahkeme başkanı ardından "Bir ihbar var önce sizinle ilgili değil Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili. Sonra onun telefonu alındıktan sonra sizin adınız geçiyor. Suçla ilgili şeyleri soracağım size özel görüşmeleri sormayacağım. Sizin ses kaydınız var. 'Sende var mı?' şeklinde. Nedir bu?" sorusunu sordu. Saran "Bu bir geyik muhabbeti. Bir şarap içmiştik onunla alakalı. Laf olsun diye dedim, keyifli zaman geçirmiştik en son. Tamam bulurum dedim" yanıtını verdi.

SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

"AÇIKLAMASI ZOR GEYİKLER BUNLAR"

Saran devamında "Dalından getir falan deniliyor. Açıklaması zor geyikler bunlar. Her yere baktılar yok öyle bir şey. Ben kendim onu nasıl yetiştireyim. Ben sigara kullanmam puro içerim. O elektronik sigara içerken ben puro içiyordum" dedi. Mahkeme başkanının "Bir bitki emojisi atmış size Ela Rümeysa ve 'getirmeyi unutma' demiş. Neden bahsediyor?" sorusuna Saran "Aynı şeylere takılıp duruyor" yanıtını verdi. Cebeci'nin "tüttürelim" mesajı hakkındaki soruya ise Sadettin Saran "Bu cinsel anlamda bir şey çok detayına girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

TANIKLAR DİNLENDİ

Astrolog Zeynep Turan İnce tanık olarak dinlendi. Cebeci'yi televizyondan tanıdığını belirterek, "Uyuşturucuya dair bir bilgim yok bilmiyorum. Arkadaşım değil. Program akışında sohbetlerimiz olmuştur." dedi. Sadettin Saran'ın Çanakkale Asos'taki yazlığında çalışan Hasan Derici tanık olan bir diğer isim oldu. Saran'ın yazlığın aramanın yapıldığı güne dair ifade veren çalışan, Kolluk kuvveti Sadettin Saran'ın evinde arama yapılacağını ve eve giremediklerini söyledi. Eve gittim, kolluk birimine yardımcı oldum. Ardından olay yerinden ayrıldım. Ev ve bahçede arama yaptılar. Bitki taraması yapıldı. Herhangi bir şey dikimi gerçekleştiğini görmedim. Sadettin Bey ile proje bazlı çalışıyoruz. Evde arıza, bahçe bakımı olursa ben gidiyorum. Evde uyuşturucu görmedim, kullanımına şahit olmadım. " dedi.

SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden ’uyuşturucu’ savunması: Tokalaşırken bulaştı

Sadettin Saran tanık beyanlarına karşı bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı, Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un tanık dinlenmesine yönelik kararlarının bulunduğunu, buna karşı bir diyeceğinin olup olmadığı sorusuna ise birebir tanışıklığının olmadığını söyledi.

OKAN BURUK'UN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Saran'ın duruşmalardan vareste tutulmasına, Ela Rümeysa Cebeci'nin avukatının sağlık problemiyle katılamadığı yönündeki mazeretinin kabulüne karar verdi. Ara kararda yer alan Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar veren mahkeme, Saran ve Cebeci'nin yurt dışı adli kontrollerin devamına hükmetti. Duruşma 4 Kasım'a erteledi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#SADETTİN SARAN #FENERBAHÇE #ELA RÜMEYSA CEBECİ