SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden 'uyuşturucu' savunması: "Tokalaşırken bulaştı"

SAVUNMA YAPTI

Sadettin Saran savunmasında "Ben ne bahsedilen maddeyi ne yetiştirdim, ne kimseye verdim, ne satışını yaptım. Arada geçen WhatsApp konuşmaları tamamı Ela Hanım ile aramızda geçen duygusal ilişki sürecinde izlediğimiz bir filmle ilgili geyik yapıldı. Assos'ta bahçede yapılan aramada bir şey bulunamadı. Ne satış yaptım ne yetiştirmesini yaptım. Bahçemde evimde hiçbir şey bulunamadı. Hayatımın en utanç verici günlerinden biriydi. Ben bir devlet memuru çocuğuyum. Kardeşlerime örnek olmaya çalıştım. 25 senede 28 tane spor salonu yaptırdım. 8 tane okul yaptırdım. 750 bin çocuk kullanıyor okulları ve spor salonlarını. Devletime seve seve bağışladım. Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim" dedi.