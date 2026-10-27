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SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden 'uyuşturucu' savunması: 'Tokalaşırken bulaştı'
SON DAKİKA! Sadettin Saran hakim karşısında! Aylık geliri ve şoke eden 'uyuşturucu' savunması: "Tokalaşırken bulaştı"
Son dakika haberleri...Fenerbahçe eski yöneticisi iş insanı Sadettin Saran ve ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 10 yıl hapis istemiyle yargılandığı uyuşturucu davasında ilk duruşma görüldü. Saran'ın pozitif çıkan uyuşturucu testi için yaptığı "tokalaşma" savunması ve şifreli WhatsApp mesajlarına getirdiği "açıklaması zor geyikler" açıklaması gündeme damga vurdu. Davadaki Okan Buruk detayı ise merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 16:20