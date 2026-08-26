SON DAKİKA | Sanatçı Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in panik anları kamerada: Annem iyi mi?

Müziği duyan Gül Tut'un, 'O ne lan?' diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.