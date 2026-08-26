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SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları kamerada: Annem iyi mi?
SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları kamerada: Annem iyi mi?
Son dakika haberi: Yalova'da yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli sıfatıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güllü'nün ölümünün üzerindeki sır perdesi hala aydınlatılamadı. Sanatçının hayatını kaybettiği güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 07:12
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 07:47