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Son dakika: Sarıgül ailesinin milyar Euroluk kara para trafiği deşifre oldu! Şok ses kayıtları dosyaya girdi: Yeter ki bizim hesaba girsin
Son dakika: Sarıgül ailesinin milyar Euroluk kara para trafiği deşifre oldu! Şok ses kayıtları dosyaya girdi: Yeter ki bizim hesaba girsin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine yürütülen Sarıgül ailesine yönelik dev kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraların Türkiye'ye sokulmak istendiği, yurt içindeki kaynağı belirsiz paraların da resmi yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Sarıgül ailesinin milyar Euroluk kara para trafiği deşifre oldu, şok ses kayıtları dosyaya girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 15:44