Son dakika: Sarıgül ailesinin milyar Euroluk kara para trafiği deşifre oldu! Şok ses kayıtları dosyaya girdi: Yeter ki bizim hesaba girsin

FATURA VE ALMANYA ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ



Mustafa Sarıgül ile gerçekleşen bir diğer görüşmede, Almanya'daki bir dost üzerinden ödeme yapılması ve paranın borç olarak gönderilmesi planlanıyor. Londra ve Türkiye hesaplarına fatura kesilerek 1 Milyon Euro'nun aktarılabileceği konuşulurken, Sarıgül'ün net bir şekilde talimat verdiği kaydedildi. Sarıgül'ün "Bizim onu yaz ama onu yani diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin" dediği kayıtlara yansıdı.