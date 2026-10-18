Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel sularında mahsur kalan 8 kişi, AFAD'ın kurduğu halat sistemiyle ölümden döndü. Metrelerce yüksekte havadan tahliye edilirken uyanan 8 aylık Zeynep bebeği "pışpışlayarak" yeniden uyutan AFAD personelinin şefkat dolu o hareketi, felaketin ortasında yürekleri ısıtan bir an olarak hafızalara kazındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:11 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 15:23
SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

AFAD ekipleri selde mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı. Görevli Murat Ergül, 8 aylık bebeği kucağında yeniden uyuttu. Sakarya'da sağanak sonucu dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personelinin sorumlu ekip amiri, o an yaşadıklarını paylaştı.

İŞTE O ANLAR!

İçişleri Bakanı Çiftçi'den selden kurtarılan 8 aylık Zeynep bebeğe ilişkin paylaşım

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM: "SEN UYU ZEYNEP KIZIM, BİZ BURADAYIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, o anları "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız" sözleriyle paylaştı. Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı; "Sen uyu zeynep kızım, biz buradayız… Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki… AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Zeynep kızım… Sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın. Ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım… Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir. Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cenâb-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin."

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

SAPANCA'DA BUNGALOV FACİADAN DÖNDÜ: FİLM GİBİ HALATLI KURTARMA OPERASYONU

Sakarya'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle sel suları Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına, köprünün yıkılmasına neden oldu. Dere kenarındaki bungalovda mahsur kalan ailenin yardımına, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yetişti. Dere üzerinden halatlı düzenek kuran ekipler, mahsur kalan 1'i bebek, 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişiyi kurtardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

METRELERCE YÜKSEKTE ŞEFKAT ANI: "UYKUSU BÖLÜNMESİN DİYE TEKRAR UYUTTUK"

Kurtarma esnasında uykusundan uyanan bebeği tekrar sallayarak uyutmaya çalışan AFAD personeli ile diğer görevliler, o anları anlattı. Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi. Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu.

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

"SÜPERMEN GİBİ UÇTUK": 5 YAŞINDAKİ AYAZ'I VE ZEYNEP BEBEĞİ KURTARAN AFAD AMİRİ KONUŞTU

Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğum hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu.

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

YOKLUK İÇİNDE GELEN BÜYÜK MUCİZE: "APARAT YOKTU, SORUMLULUK ALDIK VE BAŞARDIK"

Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez duygu olduğunu dile getirerek, "Bize çok teşekkür ve dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

GÜNLER SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİN PERDE ARKASI: ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELEN AİLE EVİNE DÖNDÜ

Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da günlerdir yoğun çalıştıklarını, mahsur kalan birçok kişiyi kurtardıklarını anlatarak, "Bebeğin kurtarıldığı operasyon, ciddi koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Planladık ve ekiplerimizle vatandaşlarımıza ulaştık. Sağ salim evlerine ulaştılar." dedi.

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

SULAR YÜKSELİRKEN GELEN KORKUNÇ TEHLİKE: OPERASYONUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN DETAY...

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı ise kurtarma operasyonunun planladıkları gibi gittiğini ancak birkaç aksilik yaşadıklarını dile getirdi. Kurdukları ana emniyet noktasının elektrik direği olduğunu, sel sularının yükselmesiyle direğin altının oyulmaya başlanmasıyla ikinci bir ana emniyet noktası oluşturduklarını ve tahliyeyi ilk 2 kişiden sonra farklı yere almak zorunda kaldıklarını anlatan Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden pratik zekamız ve aldığımız eğitimler neticesinde geldiğimizi düşünüyorum. Zorlu ama sonu güzel yorgunlukla bitti." diye konuştu.

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

YOLLAR KAPANDI, İLETİŞİM KOPTU: MAHSUR KALAN AİLEYE ULAŞMAK İÇİN VERİLEN İNANILMAZ MÜCADELE

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu, mahsur kalanlara ulaşmak için merkezden çıktıklarında yolların kapalı olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

AZGIN SULARA MEYDAN OKUDU: YÜZEREK KARŞIYA GEÇEN AFAD GÖREVLİSİNDEN CESARET DESTANI

Yanaşabilecekleri en yakın noktanın mahsur kalanların bulundukları yerin karşısı olduğunu belirten Çömlekçioğlu, "Toplantı yaptıktan sonra bir kişinin yüzerek nehrin karşısına geçmesi gerektiğini fark ettik. Bu görev de bana verildi. Kendi emniyetimi aldıktan sonra karşıya yüzerek geçtim. Daha sonra oradaki hattı kurarak göreve başladık." sözlerini sarf etti.

SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!

ÖLÜMCÜL KAYALAR VE ÇAMUR SELİ ARASINDA GELEN KURTULUŞ: HİÇBİR CAN KAYBI YAŞANMADI!

Çömlekçioğlu, sel suyunun kuvvetli aktığını dile getirerek, "Taşların deredeki vurma sesleri de geliyordu. Emniyetli şekilde geçtik. Taşların vatandaşımıza ya da personelimize gelme durumu da olabilirdi. Çok şükür böyle bir kaza yaşanmadı. Ailemizi ve bebeğimizi güvenli şekilde karşı kıyıya geçirdik." ifadesini kullandı.

#SAKARYA #SAPANCA #TÜRKİYE