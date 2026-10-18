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SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!
SON DAKİKA! Sel felaketinde nefes kesen kurtuluş: AFAD kahramanının Zeynep bebekle o anı Türkiye’yi duygulandırdı!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel sularında mahsur kalan 8 kişi, AFAD'ın kurduğu halat sistemiyle ölümden döndü. Metrelerce yüksekte havadan tahliye edilirken uyanan 8 aylık Zeynep bebeği "pışpışlayarak" yeniden uyutan AFAD personelinin şefkat dolu o hareketi, felaketin ortasında yürekleri ısıtan bir an olarak hafızalara kazındı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 15:23