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SON DAKİKA! Serhat Kılıç'ın sır ölümünde şok rapor ortaya çıktı! Kırık tabaklar, rulo banknotlar ve sevgilisinin çarpıcı 'kokain' itirafı!
SON DAKİKA! Serhat Kılıç'ın sır ölümünde şok rapor ortaya çıktı! Kırık tabaklar, rulo banknotlar ve sevgilisinin çarpıcı 'kokain' itirafı!
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç dosyasında sır perdesi aralanıyor. Olay yeri inceleme raporundaki şüpheli maddeler ve kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün polise farklı, savcıya farklı anlattığı çarpıcı uyuşturucu detayı ortaya çıktı. Peki o gün o evde gerçekten neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 07.09.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 15:25