SON DAKİKA! Serhat Kılıç’ın sır ölümünde şok rapor ortaya çıktı! Kırık tabaklar, rulo banknotlar ve sevgilisinin çarpıcı ’kokain’ itirafı!

Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim" dediği öğrenildi.