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SON DAKİKA! Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren katil Mustafa Ören'in ilk sözleri ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Son dakika haberi: İstanbul'da, kaybolduktan 2 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Görüntülerden yola çıkan polis, kimliğini tespit ettiği kağıt toplayıcısı Mustafa Ören'i kaldığı barakada yakaladı. Katil zanlısı, yakalandığında polise söylediği ilk sözleri "Kız çocuğunu Feriköy Mezarlığında ben öldürdüm. Yerini gösterebilirim" dediği öğrenildi. Küçük Şirin'i üzerinde bulunan eşarbıyla boğarak öldürdüğü belirlenen katil zanlısı, savcı eşliğinde olayı nasıl gerçekleştirdiğini detaylarıyla anlattı. Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 03.11.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 10:14
SON DAKİKA! Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katil Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Son dakika... Şişli'de kaybolduktan 2 gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetinin detayları ortaya çıktı. 31 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesindeki evinden ayrılan küçük Şirin Elmas kayıplara karıştı.

SON DAKİKA! Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katil Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Küçük kızın kaybolmasının bildirilmesi üzerine, Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa çalışma başlattı.

SON DAKİKA! Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katil Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Yapılan çalışmalarda Şirin Elmas'ın Savar sokaktan bir kağıt toplayıcısı ile birlikte yürürken görüntüleri elde edildi. İncelenen görüntülerde küçük kızın kağıt toplayıcısıyla yaklaşık 800 metre Feriköy Mezarlığı'na doğru birlikte yürüdükleri görüldü.

SON DAKİKA! Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katil Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini anlattı

KIZ ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE GİRDİ TEK ÇIKTI

Küçük kızla birlikte Feriköy Mezarlığı'na giren şüphelinin bir süre sonra mezarlıktan yalnız çıktığı ve Şişli Meydan istikametine gittiği görüldü. Şüphelinin çıkışından sonra küçük kızın bir daha mezarlıktan çıkmadığı tespit edildi.

SON DAKİKA! Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katil Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Bunun üzerine hemen kağıt toplayıcısının kim olduğu araştırıldı. Kısa sürede kağıt toplayıcısının bir suç kaydı bulunan 49 yaşındaki Mustafa Örün olduğu tespit edildi.

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