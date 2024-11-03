SON DAKİKA! Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katil Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Son dakika haberi: İstanbul'da, kaybolduktan 2 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Görüntülerden yola çıkan polis, kimliğini tespit ettiği kağıt toplayıcısı Mustafa Ören'i kaldığı barakada yakaladı. Katil zanlısı, yakalandığında polise söylediği ilk sözleri "Kız çocuğunu Feriköy Mezarlığında ben öldürdüm. Yerini gösterebilirim" dediği öğrenildi. Küçük Şirin'i üzerinde bulunan eşarbıyla boğarak öldürdüğü belirlenen katil zanlısı, savcı eşliğinde olayı nasıl gerçekleştirdiğini detaylarıyla anlattı. Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 03.11.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 10:14