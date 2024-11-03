6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi katleden caninin ifadesi kan dondurdu: “Canımı çok sıktı” | Video
İstanbul Şişli'de meydana gelen korkunç olayda ailesinin haber alamadığı için Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'ya başvurduğu olayla ilgili çalışmalar devam ederken incelenen kamera görüntülerinden 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. En son küçük kızın birlikte görüldüğü 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı tutuklandı. Talihsiz kızı öldürdüğünü itiraf eden katilin ifadesi ise kan dondurdu. "Canımı çok sıktı"
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