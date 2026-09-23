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Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi
Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi
Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de geçtiğimiz yıl, boşandığı eski eşini geri getirmek için kayınpederinin dükkanına giden Ejder Çakır'ın (34) silahla öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kayınpeder ile 3 kayınbirader cinayetten müştereken sorumlu tutularak tümünün müebbet hapsi istendi.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 07:29