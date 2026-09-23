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Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de geçtiğimiz yıl, boşandığı eski eşini geri getirmek için kayınpederinin dükkanına giden Ejder Çakır'ın (34) silahla öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kayınpeder ile 3 kayınbirader cinayetten müştereken sorumlu tutularak tümünün müebbet hapsi istendi.

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 07:29
Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

Son dakika... İddianameye göre; şüphelilerden kayınpeder Bahattin S'nin kızı Sevgi S. ile yaklaşık 11 yıl evli kalan Ejder Çakır, yasaklı madde kullanarak 3 çocuğunun annesi olan eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu.

Öyle ki evliliğinin 2. yılında Sevgi S. uğradığı şiddet nedeniyle 40 gün komada kaldı. Sevgi S. durumdan şikayetçi olmasa da hakkında kamu davası açılan Çakır, 6 yıl hapis cezası aldı.

Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

Çakır'ın cezaevinden çıkmasının ardından barışan çift, yasaklı madde ve şiddet nedeniyle yeniden sıkıntılı günler yaşadı. Sevgi S'nin boşanma davası açıp sığınma evine gitmesinin üzerinden 1 yıl sonra ortak tanıdıklar ikiliyi barıştırdı. Yasaklı maddeyi bırakacağını söyleyen Çakır sözünü tutmayınca genç kadın, çocuklarını alıp tekrar sığınma evine gitti.

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Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

Çakır ise eski eşinin peşine düştü. Yaşananlar üzerine Sevgi S'nin babası ve kardeşleri eski enişteye husumet beslemeye başladı.

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Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

Olay günü Sevgi S'nin ikiz kardeşinin evinde olduğunu öğrenen Çakır, eski eşini almak için kayınpederinin Şişli'deki dükkanına geleceğini haber verdi. Otomobiliyle dükkanın sokağına giren Çakır, eski kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla vuruldu.

Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

TAMAMI SORUMLU TUTULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde; şüpheli sıfatıyla yer alan kayınpeder Bahattin S. (64), ile oğulları Mehmet Selim S. (42), Murat S. (39) ve Suat S'nin (36) Çakır'ın geleceğini bilerek dükkânda toplanıp beklediklerini, Çakır'ın aracını görünce arkasından koştukları, Suat S'nin aracın kapısını açıp silah doğrultarak Çakır ile araçta boğuştuğunu ve 1 el silah ateşlendiği anlatıldı.

Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

Olayın oluş şekline göre; şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek eylemden tümünün sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı. Bahattin S. ve 3 oğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi.

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