Son dakika | Şişli’deki eski enişte cinayetinde yeni detaylar! Tüm aileye müebbet hapis talebi

Son dakika... İddianameye göre; şüphelilerden kayınpeder Bahattin S'nin kızı Sevgi S. ile yaklaşık 11 yıl evli kalan Ejder Çakır, yasaklı madde kullanarak 3 çocuğunun annesi olan eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu.

Öyle ki evliliğinin 2. yılında Sevgi S. uğradığı şiddet nedeniyle 40 gün komada kaldı. Sevgi S. durumdan şikayetçi olmasa da hakkında kamu davası açılan Çakır, 6 yıl hapis cezası aldı.