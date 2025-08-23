Video Yaşam İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video
İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video

İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video

23.08.2025 | 14:53

İstanbul Şişli’de iddiaya göre Sevgi Çakır (35), eşi Ejder Çakır (34) ile kavga ettikten sonra evi terk edip ikiz kardeşi Suat S.'nin evine gitti. Eşini geri getirmek için kayınpederinin dükkanının olduğu sokağa otomobiliyle giren Çakır’a eşinin ikiz kardeşi Suat S., silahla ateş açtı. Ağır yaralı şekilde hastaneye götürülen Çakır, hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Suat S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Polise verdiği ilk ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu" dediği öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video 00:54
İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video 23.08.2025 | 14:53
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 01:57
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 23.08.2025 | 13:49
Kocaeli’de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 03:45
Kocaeli'de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 23.08.2025 | 13:18
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 00:24
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 23.08.2025 | 12:13
Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:56
Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.08.2025 | 11:40
Palandöken Kayak Merkezi’nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 04:43
Palandöken Kayak Merkezi'nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 23.08.2025 | 11:10
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 03:31
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 23.08.2025 | 10:47
Bahçelievler’de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL’lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 01:59
Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL'lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 23.08.2025 | 10:32
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:28
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 23.08.2025 | 09:46
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 00:45
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 23.08.2025 | 09:46
Fatih’te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 00:35
Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 22.08.2025 | 16:52
Bursa’da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 01:07
Bursa'da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 22.08.2025 | 16:51
Çekmeköy’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 02:46
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 22.08.2025 | 16:42
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 01:30
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 22.08.2025 | 14:19
Ünlü rapçi Çakal’a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 00:47
Ünlü rapçi Çakal'a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 22.08.2025 | 13:40
Fatih’te kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere operasyon: 2 gözaltı | Video 00:23
Fatih’te kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere operasyon: 2 gözaltı | Video 22.08.2025 | 13:33
10 yıl hapisle aranan zanlı, ’Yunuslar’a yakalandı | Video 00:11
10 yıl hapisle aranan zanlı, 'Yunuslar'a yakalandı | Video 22.08.2025 | 12:04
Ankara’da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 11:29
Ankara'da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 22.08.2025 | 12:02
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir’de yakalandı | Video 00:43
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı | Video 22.08.2025 | 11:53
Türkiye’nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 07:04
Türkiye'nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 22.08.2025 | 11:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY