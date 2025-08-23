İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video

İstanbul Şişli’de iddiaya göre Sevgi Çakır (35), eşi Ejder Çakır (34) ile kavga ettikten sonra evi terk edip ikiz kardeşi Suat S.'nin evine gitti. Eşini geri getirmek için kayınpederinin dükkanının olduğu sokağa otomobiliyle giren Çakır’a eşinin ikiz kardeşi Suat S., silahla ateş açtı. Ağır yaralı şekilde hastaneye götürülen Çakır, hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Suat S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Polise verdiği ilk ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu" dediği öne sürüldü.