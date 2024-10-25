SON DAKİKA | Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! İşte sorgulama ekranı

Bakanlıktan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, adayların sözlü sınav sürecinin, 2 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos'ta tamamlandığı ancak ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali için idari yargıda yürütmeyi durdurma talepli davalar açılması üzerine MEB'in, sözlü sınav sonuçlarının açıklamayı bekletme kararı aldığı hatırlatıldı.

İdari düzenlemeler öncesinde atamaların, doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, yönetmelikte yapılan değişiklikle adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisinin, yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürüldüğü, ancak bu hükmün iptaline ilişkin olarak sendikalarca ve şahıslarca yürütmeyi durdurma talepli davalar açıldığı ifade edildi.

"SÜRECİN OBJEKTİF YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Bu kapsamda, sözlü sınavların, öğretmen adaylarının teorik sınav başarısı yanında sahip olması gereken yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ders anlatım becerisini ölçen yüz yüze görüşmeler şeklinde yapıldığı anımsatılan açıklamada, sözlü sınavların herhangi bir şaibeye meydan vermeksizin sağlıklı ve objektif yürütülebilmesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, yüz yüze görüşmede adaylara hangi konulardan soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracağıyla adayların ders anlatım becerisine dair kendilerinden neler beklendiğini anlatan bir rehber hazırlandığı aktarıldı.

Soruların komisyondan bağımsız olarak bizzat aday tarafından elektronik kura ile belirlendiği ifade edilen açıklamada, 20 ilde 245 komisyon kurulduğu ve komisyon üyelerinin ise her gün değiştirildiği bilgisi verildi.

Ayrıca komisyon üyelerinin rasyonel ve tutarlı puanlama yapabilmesi, ülke genelinde birliktelik sağlanabilmesi için puanlama anahtarlarının da oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, sözlü sınav esnasında adayın dijital ortamda sistem üzerinden rastgele belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarıyla verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansıdığı ifade edildi.