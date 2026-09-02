SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

SON DAKİKA… Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, ALSU isimli tanker ve Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. 10 personelden haber alınamazken bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu gemisinin 11 dakikada hızlıca battığını açıkladı. Uzakyol kaptanı Orhan Kasap Haber canlı yayınında gemi kazasının perde arkasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Geminin hızlı batmasının en büyük sebebinin fazla yük ve tek ciladan kaynaklı olduğunu açıkladı. Kasap "Sancak veya iskeleye yatmış olabilir gemi. Burada hareket etmek ve kaçış ekipmanlarını kumanda etmek çok zor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar