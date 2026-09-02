Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

SON DAKİKA… Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, ALSU isimli tanker ve Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. 10 personelden haber alınamazken bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu gemisinin 11 dakikada hızlıca battığını açıkladı. Uzakyol kaptanı Orhan Kasap Haber canlı yayınında gemi kazasının perde arkasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Geminin hızlı batmasının en büyük sebebinin fazla yük ve tek ciladan kaynaklı olduğunu açıkladı. Kasap "Sancak veya iskeleye yatmış olabilir gemi. Burada hareket etmek ve kaçış ekipmanlarını kumanda etmek çok zor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 12:12
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, ALSU isimli tanker ve Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. 10 personelden haber alınamazken bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu gemisinin 11 dakikada hızlıca battığını açıkladı.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Uzakyol kaptanı Orhan Kasap A Haber canlı yayınında gemi kazasının perde arkasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kasap şu bilgileri paylaştı:

Umarım kayıp vatandaşlarımız en kısa sürede sağ salim bulunur. Üst üste 2 kaza hepimiz üzüldük. Öncelikle doğru bilgilere ulaşmak gerekiyor.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

"YÜKÜN DE ETKİSİYLE 11 DAKİKADA BATTI"

Kaza 03,15'te olduğu söyleniyor. Kazadan sonra kayıp olan geminin 03,26'da tamamen batmış olduğu tespit ediliyor. Çok kısa bir süre bu bir gemi personelinin gemiden tahliye edebilmesi için çok kısa bir süre. Neden bu kadar kısa süre olduğuna gelirsek. Çarpışan 2 gemi var. Kuru yük gemisi 36 yaşında bu bir etken.

Silivri'deki gemi kazası nasıl aydınlatılacak? Uzakyol Kaptanı Orhan Kasap gemi kazasını A Haber'de değerlendirdi | Video

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SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Tek cilalı bir gemi. Geminin yüklerinin bulunduğu ambar kısmı ile denizle temas ettiği kısım arasında sadece bir çelik bölge var. Ve bu bölgeden aldığı hasarla dip yükler çok güçlü olur suyla birleştiği anda gemi hızlıca doluyor. Ön bilgilerde geminin orta hattından bir kaza olduğu gözüküyor. Alsu tamamen baş tarafından temas ettiği gözüküyor

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Boş olsaydı bu kadar hızlı bir batma olmayabilirdi. Yükün de etkisiyle 11 dakikada suyun içine bıraktı.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Alsu gemisindeki hasarın neden az olduğuyla ilgili de bilgi veren Uzakyol kaptanı Orhan Kasap şöyle devam etti:

Alsu gemisi tanker, yaşlı değil yeni bir tanker. Bu tür tankerlerde gemilerin dış yapısı daha kuvvetli oluyor. Baş tarafında kırmızı hatta bir çıkıntı var. Burası Alsu'nun en kuvvetli yerinden çatışmaya dahil oluyor. İmamoğlu gemisi kuru yük gemisi ve orta kısmından hasar almış burası da geminin en zayıf bölgesi.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Batışı hızlandıran etkenlerden biri geminin fazla yüklü olması. Bu sürelere baktığımızda 04.10'da kıyı kurtarma ekiplerinin bölgede olması çok hızlı bir süre. Çok hızlı bir arama kurtarma ekibi bölgede fakat gemi o kadar hızlı battı ki.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

"GEMİ SANCAK YA DA İSKELEYE YATMIŞ OLABİLİR"

Bu tür kazalarda ekibin durumu tespit etmesi gerekiyor. Sancak veya iskeleye yatmış olabilir gemi. Burada hareket etmek ve kaçış ekipmanlarını kumanda etmek çok zor. Buradaki tek şans yapabiliyorsanız can yeleğini giyip denize atlamak ama o kadar kısa bir aralıkta oluyor ki.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Saat 3 sıralarında gemi personelinin yüzde 80'i istirahatte oluyor. Gemi 24 saat çalışan bir mekanizma. Uykulu bir halde 5-10 dakika içinde batan bir gemi var. Bu gerçekten gemiye ulaşılamamasının bir nedeni.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili gemide ilk suya temas eden cihazın ikazıyla birlikte gemideki konumundan kendini bırakıp su yüzeyinde kalıp GPS'i arama kurtarma merkezlerine bildiriyor. Böylece geminin son battığı nokta biliniyor. Ancak suyun yer altında nerede olduğunu tespit etmek zor olabiliyor. Geminin kara kutusu bize çarpışma anının nasıl olduğunu verecek.

SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!
#MARMARA DENİZİ #SİLİVRİ #ABDULKADİR URALOĞLU