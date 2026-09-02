SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzakyol kaptanı canlı yayında açıkladı: Fazla yük ve tek cila en büyük etken!

Alsu gemisindeki hasarın neden az olduğuyla ilgili de bilgi veren Uzakyol kaptanı Orhan Kasap şöyle devam etti:

Alsu gemisi tanker, yaşlı değil yeni bir tanker. Bu tür tankerlerde gemilerin dış yapısı daha kuvvetli oluyor. Baş tarafında kırmızı hatta bir çıkıntı var. Burası Alsu'nun en kuvvetli yerinden çatışmaya dahil oluyor. İmamoğlu gemisi kuru yük gemisi ve orta kısmından hasar almış burası da geminin en zayıf bölgesi.