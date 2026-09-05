SON DAKİKA… Tuğberk İmamoğlu gemisi enkazı böyle bulundu! ROV cihazı ile tespit edildi: 720 metre derinlikte!

SON DAKİKA… 4 bin tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi Marmara Denizi açıklarında Alsu ile çarpışıp 11 dakika içinde battı. Geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tuğberk İmamoğlu'nun enkazına dün ulaşıldığı açıklandı. Peki binlerce metre derinlikte aranan enkaza ulaşmak için nasıl bir çalışma yapıldı? İlk tespitlere göre TCG AKIN'ın ROV cihazı, dalış yaptığı sırada Tuğberk İmamoğlu'nun gemisinin ismini görüntülediği ortaya çıktı. Batık geminin 720 metre derinlikte olduğu anlaşıldı. İşte devam eden arama çalışmalarında son durum!