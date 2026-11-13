Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Fatih'te günlerce 2025 yılında aç bırakılarak hayatını kaybettiği belirlenen 2 aylık olan bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilgi sahiplerinin ifadelerine yer verildi. Komşu G.K. ifadesinde, olay günü bebeğe ambulansta müdahalede bulunulduğu sırada annenin sürekli güldüğünü, aile fertlerinde ise herhangi bir üzüntü, ağlama durumu olmadığını anlattı. İşte detaylar...

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Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 15:36
SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Fatih'te 31 Aralık 2025'de henüz 2 aylık olup ismi bile konulmayan ve günlerce aç bırakılarak hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, anneanne Aysel Y. (51), dede Yasin Emre Y. (50), bebeği doğuran Yaren Y. (20) ve birlikte yaşadığı Bilal Y. (19) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

BEBEĞİN YATAĞINDA NEFES ALMADIĞI FARK EDİLDİ

İddianameye göre Yaren Y., 2024 yılında sosyal medyadan tanıştığı Bilal Y. ile arkadaş oldu. Arkadaşlığın ilerlemesiyle Bilal Y. şehir dışından İstanbul'a gelerek 1 hafta kadar Yaren Y. ve ailesiyle aynı evde kaldı.

SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Bu süre zarfında Yaren Y. hamile kalırken, Bilal Y. tekrar şehir dışına çıktı. Gebeliğinin 36.haftasına geldiğinde acil sezaryen ile doğum yapan Yaren Y. hastaneden taburcu olup evine geçti, bebeği sonradan öğrenen Bilal Y. de bebek için tekrar ailenin evine geldi. Bu süreç içerisinde şüphelilerin bakımı ve gözetiminde olan bebeğin 31 Aralık 2025'de yatağında nefes almadığı fark edildi. Ambulansın aranmasıyla hastaneye kaldırılan bebeğin öldüğü belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

2 KİLO 180 GRAM ÖLÇÜLDÜ, BİYOLOJİK BABA DA FARKLI ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre bebeğin vücut ağırlığı 2 kilo 180 gram ölçüldü. Raporda, bebeğin vücudunda ve cildinde kuruluk olduğu, göz kürelerinde çöküklük görüldüğü ve ölüm sebebinin yetersiz beslenme ile gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydedildi. Ayrıca rapora göre, bebeğin biyolojik annesinin Yaren Y. olduğu ancak biyolojik babasının Bilal Y. olmadığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

"ANNE SÜREKLİ GÜLÜYORDU, ÜZÜNTÜ YOKTU"

İddianamede bilgi sahibi komşu G.K.'nın ifadesine de yer verildi. Olay günü ambulans görevlilerinin bebeğe ambulansta müdahalede bulunduğu sırada G.K., Yaren Y.'nin sürekli olarak garip bir şekilde güldüğünü, diğerleri Bilal Y. ile Yasin Emre Y.'nin de rahat tavırlarının olduğunu, hiçbirinde herhangi bir üzüntü, ağlama durumu olmadığını, aksine devamlı olarak gülüp normal sohbetlerine devam ettiklerini gördüğünü söyledi.

SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

İHMALİ TUTUMLARINI SÜRDÜREREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede bebeğin ölümünün ani ve öngörülemeyen bir olay sonucunda değil, uzun bir zaman dilimine yayılan yetersiz beslenme ve buna bağlı olarak giderek ağırlaşan fiziksel durum sonucunda meydana geldiği, genel sağlık durumundaki kötüleşmenin aynı evde sürekli olarak yaşayan ve bakımını fiilen üstlenen şüpheliler tarafından fark edilmeyecek nitelikte olmadığı, bebeğin yaşamını koruyabilecek herhangi bir etkili tedbire başvurmadıkları, yaşamının devamı için zorunlu olan beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamadıkları ve bebeğin durumundaki ağırlaşmaya rağmen ihmali tutumlarını sürdürerek ölmesine neden oldukları vurgulandı.

SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Aysel Y., Bilal Y., Yaren Y. ve Yasin Emre Y.'nin 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
#İSTANBUL #TÜRKİYE #FATİH