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SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
İstanbul Fatih'te günlerce 2025 yılında aç bırakılarak hayatını kaybettiği belirlenen 2 aylık olan bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilgi sahiplerinin ifadelerine yer verildi. Komşu G.K. ifadesinde, olay günü bebeğe ambulansta müdahalede bulunulduğu sırada annenin sürekli güldüğünü, aile fertlerinde ise herhangi bir üzüntü, ağlama durumu olmadığını anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 15:36