SON DAKİKA… Türkiye günlerce bu vicdansızlığı konuştu! 2 Aylık bebeğin açlıktan ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

İHMALİ TUTUMLARINI SÜRDÜREREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede bebeğin ölümünün ani ve öngörülemeyen bir olay sonucunda değil, uzun bir zaman dilimine yayılan yetersiz beslenme ve buna bağlı olarak giderek ağırlaşan fiziksel durum sonucunda meydana geldiği, genel sağlık durumundaki kötüleşmenin aynı evde sürekli olarak yaşayan ve bakımını fiilen üstlenen şüpheliler tarafından fark edilmeyecek nitelikte olmadığı, bebeğin yaşamını koruyabilecek herhangi bir etkili tedbire başvurmadıkları, yaşamının devamı için zorunlu olan beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamadıkları ve bebeğin durumundaki ağırlaşmaya rağmen ihmali tutumlarını sürdürerek ölmesine neden oldukları vurgulandı.