Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 04.08.2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 14:31
SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne "adrese teslim" ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet, otopark kiralamalarında usulsüzlük ve menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düğmeye basıldı.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

"PİŞMANIM, KULLANMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

NELER OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki "adrese teslim" ihale, imar ve ruhsat usulsüzlükleri ile haksız menfaat iddialarına yönelik yürütülen dev operasyonda karar çıktı. Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 1 şüphelinin tedavi altında olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Soruşturma dosyasına giren şok ses kayıtları ve müşteki beyanları ise belediyedeki rüşvet çarkının boyutlarını ve müteahhitlere uygulanan baskıyı gözler önüne serdi. İş insanı F.K., ruhsat işlemleri için belediye yönetiminin ve ekibinin kendilerine her aşamada "kök söktürdüğünü" vurgulayarak şikâyetçi oldu. Müştekinin savcılığa sunduğu ses ve video kayıtları, belediye içerisindeki şantaj ve tehdit mekanizmasını tescilledi.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

ZABITADAN "BRANDA" ŞANTAJI

Etimesgut'taki 260 dairelik projesinde yer alan reklam brandalarının sökülmemesi için Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın kendisinden 100 bin lira rüşvet istediğini açıklayan F.K., bu talebi reddetmesi üzerine brandalarının derhal söküldüğünü ifade etti.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Bu anlara ait video kayıtları ve ses dosyaları CD içerisinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. İfadelerde, Etimesgut Müteahhitler Derneği'nin de ruhsat tahsilatı için bir paravan olarak kullanıldığı ileri sürüldü. Ruhsat alamayan müteahhitlerin derneğe yönlendirildiği, "işlemleri hızlandırma" vaadiyle toplanan milyonlarca liralık rüşvetin Belediye Başkanı Beşikçioğlu dahil yöneticiler arasında paylaştırıldığı ve bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Bu arada İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

'SİZE İŞ YAPTIRMAYIZ' TEHDİDİ

Dernek seçimlerine dahi müdahale edildiğini aktaran F.K., 3 Ekim 2025'te belediye başkanlık makamında yapılan ve Erdal Beşikçioğlu'nun da katıldığı 27 kişilik toplantıda, muhalif müteahhitlerin "İnşaatlarınızı durdururuz, ruhsat vermeyiz, bu bölgede size iş yaptırmayız" sözleriyle açıkça tehdit edildiğini kaydetti.

SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
#ERDAL BEŞİKÇİOĞLU #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ETİMESGUT