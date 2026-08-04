SON DAKİKA! Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

Soruşturma dosyasına giren şok ses kayıtları ve müşteki beyanları ise belediyedeki rüşvet çarkının boyutlarını ve müteahhitlere uygulanan baskıyı gözler önüne serdi. İş insanı F.K., ruhsat işlemleri için belediye yönetiminin ve ekibinin kendilerine her aşamada "kök söktürdüğünü" vurgulayarak şikâyetçi oldu. Müştekinin savcılığa sunduğu ses ve video kayıtları, belediye içerisindeki şantaj ve tehdit mekanizmasını tescilledi.