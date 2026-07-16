Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gencoğlu, Mehmet Fatih Aksoy, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı ve İrem Haznedar gözaltına alındı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 16.07.2026 08:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 08:52
SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Operasyonun bu aşamasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un gözaltına alındığı öğrenilirken, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan isimler:

Mehmet Fatih Aksoy

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SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

İrem Haznedar

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Ayşe Nur Balcı


SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Ateş İnce

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Aybüke Aldere

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Şefik Ömer Dolman

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

İlyas Yalçıntaş

Öner Faruk Işık

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Sıla Gençoğlu

#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI