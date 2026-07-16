SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Operasyonun bu aşamasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un gözaltına alındığı öğrenilirken, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.