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SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı
SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar ve Sıla Gençoğlu gözaltına alındı
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gencoğlu, Mehmet Fatih Aksoy, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı ve İrem Haznedar gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 08:12
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 08:52