Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!  

SON DAKİKA… Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan Instagram ve Tiktok paylaşımları sonrası gözaltına alındı. Hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar, eşi Çağla Öz ile yaptığı ve 45 milyon liralık altının takıldığı düğün için 'sponsorluk' savunması yaptı. Tutuklanan Kara Haydar takıların da kiralık olduğunu açıkladı. Gösterişli düğün mercek altına alınırken, sabah saatlerinde polis ekipleri düğmeye bastı. Kara Haydar'ın eşi fenomen Çağla Öz de gözaltına alındı. İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 08:55
SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!
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SON DAKİKA... Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda (25 olay kaydı bulunan) şüpheli, 8 Eylül 2026 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış; Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

Şahsın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatılmıştır. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

UZUN TAKI MERASİMİ... KİLOLARCA ALTIN... KORUMALARLA GÖVDE GÖSTERİSİ!

Vanlı Kara Haydar, fenomen nişanlısı Çağla Öz'ün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. İkilinin nişan ve düğünündeki uzun takı merasimi, geline takılan kilolarca altın dikkat çekti.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

ÇAĞLA ÖZ'DEN KAFA KARIŞTIRAN HAMLE

Vanlı Kara Haydar'ın gözaltına alınmasının ardından eşi Çağla Öz'den kafa karıştıran bir hamle geldi. 45 milyonluk düğün takıları ile gündem olan Çağla Öz'ün 1,5 milyondan fazla takipçisinin olduğu sosyal medya hesabını kapatması dikkat çekti.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın ifadesi ise şoke etti. 45 milyonluk düğün takılarının 'kiralık' olduğunu söyleyen Vanlı Kara Haydar, altınları düğünden sonra iade ettiklerini belirtti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli Tançalan, düğün sırasında polislerin yanına "teşekkür etmek" için gittiğini belirterek, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.

Şüpheli, eşinin sosyal medyada tanındığını ve yaptığı paylaşımların etkileşim amaçlı olduğunu savundu.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

KUYUMCUDAN JET YALANLAMA…

Dubai'de fenomenlere kolay imkanlar sağlandığı için orada oturma izni alabilmek için araç kiralama şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini anlatan Mehmet Fatih Tançalan, yakın tarihteki düğünün tüm masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Düğünde takılan altınları ise Muradiye ilçesindeki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri süren Vanlı Kara Haydar, "Altınları düğünden sonra iade ettik" dedi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

Bu iddiaların ardından bahsi geçen kuyumcudan bir açıklama videosu geldi. Kuyumcu yaptığı açıklamada, "Biz firma olarak kendisine mayıs ayında bir adet set ve iki tane kelepçe bilezik sattık. Her müşteriye olduğu gibi parasını aldık, faturamızı kestik" diyerek kiralık iddialarını yalanladı.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNE 'SPONSOR' DEDİ

Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle söz konusu şirketlerin düğüne sponsor olduğunu belirten şüpheli, atılı suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmayı talep etti.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

Hakimliğin kararında, düğünde takıldığı belirtilen ziynet eşyalarının sponsorluk anlaşması kapsamında verildiğini şüpheli ifade etse de soruşturma evrakında bu hususta bir bilgi ve belgenin bulunmadığı kaydedildi.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

KARA HAYDAR'IN EŞİ ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekerken düğünün ardından MASAK da harekete geçmişti. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık olduğunu söylemişti.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!

LÜKS DÜĞÜN MERCEK ALTINDA

Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz ise hemen altın gösterişi yaptığı sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!