SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!  

SON DAKİKA… Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan Instagram ve Tiktok paylaşımları sonrası gözaltına alındı. Hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar, eşi Çağla Öz ile yaptığı ve 45 milyon liralık altının takıldığı düğün için 'sponsorluk' savunması yaptı. Tutuklanan Kara Haydar takıların da kiralık olduğunu açıkladı. Gösterişli düğün mercek altına alınırken, sabah saatlerinde polis ekipleri düğmeye bastı. Kara Haydar'ın eşi fenomen Çağla Öz de gözaltına alındı. İşte detaylar…