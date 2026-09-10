SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı: 45 milyonluk altınları ile gündem olan Çağla Öz de gözaltına alındı!  

Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın ifadesi ise şoke etti. 45 milyonluk düğün takılarının 'kiralık' olduğunu söyleyen Vanlı Kara Haydar, altınları düğünden sonra iade ettiklerini belirtti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli Tançalan, düğün sırasında polislerin yanına "teşekkür etmek" için gittiğini belirterek, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.

Şüpheli, eşinin sosyal medyada tanındığını ve yaptığı paylaşımların etkileşim amaçlı olduğunu savundu.