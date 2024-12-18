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SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?
SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?
Altın fiyatları FED faiz kararı için yapılacak yeni toplantıyı bekliyor. ABD Merkez Bankası bu akşam yılın son faiz kararını açıklayacak. FED tarafından bugün Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak karar 2025 yılı için de bir ipucu olacak. Bu kararlardan fiyatı en çok etkilenen emtia ise altın. Kritik faiz kararı öncesinde gram altın kaç TL? FED faiz kararı ne zaman? İşte altın piyasalarında son durum...
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:20