Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

Altın fiyatları FED faiz kararı için yapılacak yeni toplantıyı bekliyor. ABD Merkez Bankası bu akşam yılın son faiz kararını açıklayacak. FED tarafından bugün Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak karar 2025 yılı için de bir ipucu olacak. Bu kararlardan fiyatı en çok etkilenen emtia ise altın. Kritik faiz kararı öncesinde gram altın kaç TL? FED faiz kararı ne zaman? İşte altın piyasalarında son durum...

SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:20
SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

Bugün piyasalarda ABD'de açıklanacak FED faiz kararı takip ediliyor. FED aralık ayı faiz kararı piyasa fiyatlanmaları için önemli veriler sunacak. Altın fiyatları ise toplantı öncesinde dar bir bantta hareket ediyor. Elindeki birikimleri değerlendirmek isteyen yatırımcı ise altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altın kaç TL?

SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

ONS ALTIN KAÇ DOLAR OLDU?

Gram altın fiyatlarının en önemli belirleyicisi olan ons altın dar bantta hareket ederek ons başına 2.650 doların yakınında tutundu.

SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Bugün Türkiye saati ile 21.00'da FED faiz kararını açıklayacak. Piyasalar yılın son faiz kararı için yüzde 25 baz puan indirim bekliyor. Bugün açıklanacak karar ile Donald Trump yönetiminin politikalarının faiz oranı yörüngesini nasıl etkileyebileceğine yönelik görünüm netleşecek. Piyasaların 2025 yılı için bekletileri faiz kararı ile yön bulacak.

SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

Öte yandan ülkedeki başka ekonomik veriler de FED kararını etkileyecek. Beklenenden güçlü gelen ABD perakende satış verileri Kasım ayında %0,7'lik bir artış gösterdi. Bu oranın FED'in daha gevşek para politikalarına geçişini engelleyebileceğinden endişe ediliyor.

SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

ALTIN FİYATLARI FED'E RAĞMEN DEĞER KAZANDI

FED'in baskılamasına rağmen dünyada yaşanan gelişmeler altını destekledi, değerli metal bu yıl yüzde 28'den fazla değer kazandı. Merkez bankası alımları da değer kazançlarını destekledi. Bunlarla beraber kilit tüketicilerden olan Hindistan'ın altın ithalatı Kasım ayında rekor seviyeye çıktı.

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