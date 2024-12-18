SON DAKİKA! Yatırımcı altın fiyatları için beklemeye geçti: FED faiz kararı ne zaman?

Bugün piyasalarda ABD'de açıklanacak FED faiz kararı takip ediliyor. FED aralık ayı faiz kararı piyasa fiyatlanmaları için önemli veriler sunacak. Altın fiyatları ise toplantı öncesinde dar bir bantta hareket ediyor. Elindeki birikimleri değerlendirmek isteyen yatırımcı ise altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altın kaç TL?