SON DAKİKA! Yeni Parti'li Cemal Enginyurt "hayırlı olsun" demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı

"MURAT ERTAŞ KARDEŞİMİN YENİ İŞLETMESİ" DEMİŞTİ



Cemal Enginyurt, 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından söz konusu mekândan bir fotoğraf paylaşarak, "Ankara Optimum'da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekâna hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullanmıştı. Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı'nın da etiketlendiği bu paylaşımda Enginyurt mekânı yalnızca "Murat Ertaş'ın yeni işletmesi" olarak tanıtmıştı. Ancak işletmenin arkasındaki şirket yapısın ARN 06'nın oğlu Alptürk Enginyurt'un da resmi ortak olarak bulunduğunu saptandı. Alptürk Enginyurt da verdiği şüpheli ifadesinde ARN 06 isimli şirketle ticari bağlantısı ve ortaklığı bulunduğunu kabul etti.