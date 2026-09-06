Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Yeni Parti'li Cemal Enginyurt 'hayırlı olsun' demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı

SON DAKİKA! Yeni Parti'li Cemal Enginyurt "hayırlı olsun" demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında, Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un resmi ortağı olduğu "Öküz Roof" adlı eğlence mekanında 6 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve ruhsatsız alkol sunumu yapıldığı emniyet tutanaklarıyla belgelendi. Kürsülerde işçi haklarını savunmasıyla tanınan Cemal Enginyurt'un, rutin polis denetimi sırasında oğlunun telefonuyla apar topar mekana giderek duruma müdahil olduğu tanık ifadelerine yansırken; mekânın gizli ortağı olduğuna dair iddialar soruşturma dosyasına girdi.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 11:39
SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen para aklama soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un ticari faaliyetlerine ilişkin yeni resmi kayıtlar, denetim belgeleri ve tanık ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren Ticaret Sicili Gazetesi, belediye ruhsatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tutanakları birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Optimum AVM'de faaliyet gösteren "Öküz Roof" isimli eğlence mekânının, Alptürk Enginyurt'un da resmi ortakları arasında yer aldığı ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

İŞTE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERLE TANITILAN O GECE KULÜBÜ

Yeni Parti'li Cemal Enginyurt "hayırlı olsun" demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

"MURAT ERTAŞ KARDEŞİMİN YENİ İŞLETMESİ" DEMİŞTİ

Cemal Enginyurt, 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından söz konusu mekândan bir fotoğraf paylaşarak, "Ankara Optimum'da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekâna hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullanmıştı. Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı'nın da etiketlendiği bu paylaşımda Enginyurt mekânı yalnızca "Murat Ertaş'ın yeni işletmesi" olarak tanıtmıştı. Ancak işletmenin arkasındaki şirket yapısın ARN 06'nın oğlu Alptürk Enginyurt'un da resmi ortak olarak bulunduğunu saptandı. Alptürk Enginyurt da verdiği şüpheli ifadesinde ARN 06 isimli şirketle ticari bağlantısı ve ortaklığı bulunduğunu kabul etti.

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SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

RUHSAT ARN 06 TURİZM ADINA

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen ruhsat evrakında işyeri sahibi ve unvanı olarak ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi yer alırken, faaliyet konusu "lokanta", adres ise Ankara Optimum AVM'nin bulunduğu Etiler Mahallesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ankara Emniyet Müdürlüğünün denetim evraklarında da bu adresteki işletme doğrudan "Öküz Roof" ismiyle tanımlanıyor.

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

ESKİ DANIŞMAN ŞENYURT "ALPTÜRK İLE KÜRŞAD ŞAHİN ORTAKTI"

Cemal Enginyurt'un yaklaşık 7 yıl boyunca danışmanlığını yürüten Ali Şenyurt ile Demokrat Parti eski Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı savcılıktaki ifadelerinde mekânın ortaklık yapısını anlattı. Şenyurt ifadesinde, Alptürk Enginyurt'un Ankara'daki Öküz isimli mekânın işletmeciliğini üstlendiğini ve Cemal Enginyurt'un yakın arkadaşı olan inşaatçı Kürşad Şahin ile ortak olduğunu belirtti.

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

Erkin Delikanlı da beyanında Alptürk Enginyurt, Muhammed Kürşad Şahin ve Murat Ertaş'ın ARN 06 şirketi çatısı altında Öküz Roof'un ortakları olduklarını belirterek Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki verileri doğruladı.

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

POLİS DENETİMDE MİLLETVEKİLİ BABASINI ARADI

Şüpheli Sedat Erge savcılık ifadesinde, mekâna kolluk kuvvetlerinin geldiği esnada Alptürk Enginyurt'un babası Cemal Enginyurt'u aradığını ve Enginyurt'un telaşla olay yerine gelerek görevli personelle görüştüğünü öne sürdü. Erkin Delikanlı ise bu denetimin rutin bir asayiş kontrolü olduğunu belirtti. İfadelerde geçen bu denetim, Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 13 Eylül 2023 günü saat 23.00 sıralarında Öküz Roof isimli iş yerinde gerçekleştirdiği resmi kontrol ve hazırlanan 15 Eylül 2023 tarihli emniyet yazısıyla belgelendi.

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

6 ÇALIŞANIN SGK KAYDI İBRAZ EDİLEMEDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün denetim tutanağında 2 usulsüzlük kayda geçirildi. Denetim sırasında iş yerinde aktif olarak çalışan 6 personelin SGK kayıtları polise ibraz edilemedi. Çalışan hakları ve emekçi söylemleriyle bilinen Cemal Enginyurt'un, oğlunun ortağı olduğu mekânda sigortasız işçi çalıştırıldığı belgelendi. İkinci olarak, işletmenin TAPDK (alkol satış) belgesi sunulamadığı için idari yaptırım tutanağı düzenlendi ve sunuma hazır halde bulunan alkollü içeceklere el konuldu.

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

OĞUL ENGİNYURT AKLAMA SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ

Öküz Roof'un işletmeci şirketine ortaklığı belirlenen Alptürk Enginyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aklama soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Savcılık makamı, Alptürk Enginyurt'un mali hareketlerini, ortak olduğu şirketlerin para akışını ve babası Cemal Enginyurt ile arasındaki finansal transferleri mercek altına alırken; şüpheli Alptürk Enginyurt ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tüm ticari faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olduğunu savundu.

SON DAKİKA! Yeni Parti’li Cemal Enginyurt hayırlı olsun demişti! Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki ’gizli ortaklık’ ortaya çıktı

AKLAMA SORUŞTURMASINDA İFADELER CEMAL ENGİNYURT'U İŞARET EDİYOR

2023 yılında sosyal medyadan "hayırlı olsun" mesajıyla duyurulan Öküz Roof, bugün Alptürk Enginyurt'un da adının geçtiği para aklama soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Şirket ortakları Muhammed Kürşad Şahin, Erkin Delikanlı ve Murat Ertaş'ın, Cemal Enginyurt'un yakın siyasi ve sosyal çevresinden isimler olması dikkat çekiyor. Resmi kayıtlarda adı doğrudan geçmese de; Enginyurt'un "hayırlı olsun" paylaşımı, ortaklarla olan organik bağı, denetim gecesi olay yerine giderek polisle görüşmesi ve tanık beyanları mekânın gizli ortağı ve gerçek faydalanıcısı olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Ticaret sicili, belediye ruhsatı, emniyet tutanakları ve savcılık ifadeleri Enginyurt ailesinin işletmeyle bağı soruşturmanın seyriyle netleşecek.

#YENİ PARTİ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI