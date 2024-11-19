SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi!

Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan İddianamede, şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dün başlayan yargılama sabah saat 10.00'dan akşam 21.00'e kadar devam etti.