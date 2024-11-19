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SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi!

Son dakika: İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap vermeye dün başladı. 47 sanığın yargılandığı davada dün hemşire Hakan Doğukan Taşçı dinlendi. Bugün diğer sanıkların dinlenmesine devam edilecek.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
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Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:48
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi!

Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan İddianamede, şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dün başlayan yargılama sabah saat 10.00'dan akşam 21.00'e kadar devam etti.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi!

Dün mahkeme heyeti tüm katılma taleplerini reddetti. 11 saat süren yargılamada sadece hemşire Hakan Doğukan Taşçı dinlendi. Bugün diğer sanıklar dinlenecek. Duruşma saat 10.00'da başlayacak.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi!

"BAZI SİSTEMLİ YANLIŞLIKLAR VAR"
Duruşmada ilk savunmayı yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı, "savunma yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendim yaptığım işlemi söyledim ve kabul ettim. Soruşturma aşamasında dürüstlükle ifadelerimi verdim.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi!

Bazı konulardaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Sadece telefon tapelerinden bilir kişi raporu yazılmış. 2014 yılında sağlık lisesinden mezun oldum.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi!

10 yıldır yenidoğan yoğun bakımda çalışıyorum. 7-8 hastanede çalıştım. Hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için diğer sanıkları hepimiz tanırız. Çoğunu tanıyorum.

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