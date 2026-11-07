Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

SON DAKİKA | Türkiye'de kasım ayıyla birlikte kışın etkisi giderek daha fazla hissedilmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin haritasını yayımladı. Dikkat çeken 'Sarı Kod' uyarısı 19 ilimiz için verildi. Buna göre, İstanbul dahil birçok bölgede yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, Karadeniz'in bazı kesimlerinde şiddetli sağanak ve yoğun kar yağışı görülecek. Üstelik gece saatlerinden itibaren zirai don riski de kapıda. Peki, bugün hangi illerde yağmur ve kar bekleniyor, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:09
SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

SON DAKİKA | Meteoroloji'nin son hava durumu raporu, yurt genelinde sert bir değişime işaret etti. İstanbul'da sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenirken Karadeniz'de şiddetli yağış, yüksek kesimlerde kar alarmı verildi. 19 ilimizde ise 'Sarı Kod' verilirken, zirai don ve fırtına uyarıları da peş peşe geldi. İşte il il hava durumu...

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte Cumartesi'yi Pazara bağlayan geceden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

DENİZLERİMİZDE FIRTINA ALARMI

Karadeniz'de (Kastamonu-Ordu) rüzgarın, günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

Batı Akdeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, açıkları kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, Pazar günü günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.11.2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra Artvin'in kuzeyi ve Rize'de aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 1100 metre rakım üzerinde görülecek kar yağışlarının, zamanla soğumaya bağlı olarak 600 metre üzeri yükseklerde de görüleceği ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor. 19 ilimiz için 'Sarı Kod' verilirken, şiddetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı uyarılar geldi.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

DENİZLERDE HAVA

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu akşam saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, batısı akşam saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi 5 ila 7 akşam saatlerinde yer yer 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU