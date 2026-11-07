SON DAKİKA | Yurt genelinde hava durumu değişiyor: İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi! Kar, fırtına ve sağanak…

SON DAKİKA | Türkiye'de kasım ayıyla birlikte kışın etkisi giderek daha fazla hissedilmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin haritasını yayımladı. Dikkat çeken 'Sarı Kod' uyarısı 19 ilimiz için verildi. Buna göre, İstanbul dahil birçok bölgede yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, Karadeniz'in bazı kesimlerinde şiddetli sağanak ve yoğun kar yağışı görülecek. Üstelik gece saatlerinden itibaren zirai don riski de kapıda. Peki, bugün hangi illerde yağmur ve kar bekleniyor, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...