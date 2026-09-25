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SON DAKİKA… Zincirini koparan köpek dehşet saçtı! Bacağını ısırıp metrelerce sürükledi: Talihsiz vatandaş kabusu böyle anlattı!
SON DAKİKA… Zincirini koparan köpek dehşet saçtı! Bacağını ısırıp metrelerce sürükledi: Talihsiz vatandaş kabusu böyle anlattı!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen köpek saldırısı yürekleri ağza getirdi. Zincirini koparan sahipli köpek Kadir Çay'a dehşeti yaşattı. Bacağından ısırılıp metrelerce sürüklenen talihsiz adam kabus dolu dakikaları böyle anlattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu o görüntüler…
Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 15:52