Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA...Sağanak Marmara'yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli'de 1 kişi selde kayboldu!

SON DAKİKA...Sağanak Marmara'yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli'de 1 kişi selde kayboldu!

Şiddetli sağanak Marmara Bölgesi'ni etkisi altına almaya devam ediyor. Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Zonguldak'ta şiddetli sağanak ve fırtına, bölgede hayatı kilitledi. Kocaeli'de eski muhtar sel sularına kapılarak kaybolurken, AFAD ve itfaiye ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bursa Mudanya'da fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili yıkıp geçerken, İznik ve Karasu'da dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Ev ve iş yerlerini su basan kentlerde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı. Bölgeden işte o görüntüler…

Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 12:40