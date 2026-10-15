Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA...Sağanak Marmara'yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli'de 1 kişi selde kayboldu!

SON DAKİKA...Sağanak Marmara'yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli'de 1 kişi selde kayboldu!

Şiddetli sağanak Marmara Bölgesi'ni etkisi altına almaya devam ediyor. Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Zonguldak'ta şiddetli sağanak ve fırtına, bölgede hayatı kilitledi. Kocaeli'de eski muhtar sel sularına kapılarak kaybolurken, AFAD ve itfaiye ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bursa Mudanya'da fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili yıkıp geçerken, İznik ve Karasu'da dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Ev ve iş yerlerini su basan kentlerde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı. Bölgeden işte o görüntüler…

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 12:40
SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı kilitledi! Kocaeli'de sel sularına kapılan eski muhtar için arama çalışması başlatılırken; Bursa, Sakarya ve Zonguldak'ta dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

KOCAELİ

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde bastıran sağanak, İzmit ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

EVLERİ SU BASTI!

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL EDİLDİ!

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar ve olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, beklenen meteorolojik veriler doğrultusunda Kocaeli Valiliği Çarşamba akşamı yaptığı açıklama ile okulların 15 Kasım 2026'da tatil olduğunu duyurdu. Ancak, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi üzerine yeni bir karar daha alarak tatili 1 gün daha uzattı.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağmur nedeniyle ana arteller ve caddeler sularla kaplanırken sürücüler zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

Gölcük ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı alt geçitler suyla kaplandı. Suların dolduğu alt geçitler, ekipler tarafından ulaşıma kapandı

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

SEL SULARINA KAPILAN KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Dün akşam saatlerinde barakasında bulunan eşyalarını sel riskine karşı kurtarmak isteyen eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, derenin taşmasının ardından sel sularına kapıldı. Gedikli'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

BURSA

Bursa'da da etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İznik ilçesinde Çakırca Deresi taşarken, mahsur kalanları da itfaiye ekipleri kurtardı.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

Salı günü başlayan yağmur, dün gece sağanağa dönüştü. Kent merkezinde metrekareye 18,5 kilogram yağış düşerken, bu rakam Mudanya ilçesinde 100 kilograma ulaştı.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

SAKARYA

Karasu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Darıçayırı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle mahallenin girişi kapanırken, Karasu'dan Darıçayırı'na sefer yapan özel halk otobüsü mahalleye giremedi.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

Etkili olan sağanak nedeniyle Adapazarı-Mekece mevkisinde D-650 kara yolu suyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla bölgede yavaş ilerledi.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!

ZONGULDAK

Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!
SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!
SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!
SON DAKİKA...Sağanak Marmara’yı vurdu! Evleri, iş yerlerini su bastı: Kocaeli’de 1 kişi selde kayboldu!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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