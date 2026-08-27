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Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri
Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri
27 Ağustos 2026 Perşembe son depremler listesi gündeme geldi. Vatandaşlar merakla "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler, kentte ve çevre illerde kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. İşte bugüne ait veriler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 08:38