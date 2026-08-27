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Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

27 Ağustos 2026 Perşembe son depremler listesi gündeme geldi. Vatandaşlar merakla "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler, kentte ve çevre illerde kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. İşte bugüne ait veriler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 08:38
Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

27 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin verileri ile güncel son depremler listesinde yer alan sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü sorgulanabiliyor.

Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmî verilere göre, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Ege Denizi'nde merkez üssü farklı olmak üzere 2.0 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İşte veriler;

Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Ayvacık (Çanakkale)

  • Büyüklük: 2.0 (Mw)
  • Tarih: 2026-08-27
  • Saat: 06:58:24 TSİ
  • Enlem: 39.45483 N
  • Boylam: 26.40367 E
  • Derinlik: 12.4 km

Dikili (İzmir)

  • Büyüklük: 3.0 (Mw)
  • Tarih: 2026-08-27
  • Saat: 06:56:36 TSİ
  • Enlem: 38.849 N
  • Boylam: 26.76817 E
  • Derinlik: 11.54 km
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Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

27 AĞUSTOS 2026 KANDİLLİ VE AFAD CANLI DEPREM LİSTESİ

Sismik hareketliliğin devam ettiği Türkiye genelinde, fay hatlarındaki mikro anormallikler anlık olarak izleniyor. Güvenilir verilere ulaşmak isteyen vatandaşların AFAD Deprem Dairesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin resmî anlık sismik veri panellerini takip etmeleri hayati önem taşıyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör