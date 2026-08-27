Son Depremler 27 Ağustos 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmî verilere göre, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Ege Denizi'nde merkez üssü farklı olmak üzere 2.0 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İşte veriler;